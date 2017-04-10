10 апреля 2017 года

Для перезаключения договоров на рыбоводные участки установили правила

Правительство утвердило правила, в рамках которых добросовестное хозяйство сможет без торгов заключить договор пользования рыбоводным участком на новый срок. Для этого необходимо будет обратиться в Росрыболовство или в его теруправление – в зависимости от расположения РВУ.

В прошлом году в федеральный закон об аквакультуре были внесены поправки, предусматривающие особые условия для рыбоводных хозяйств, которые надлежащим образом исполнили свои обязанности по договору пользования рыбоводным участком. По истечении срока действия документа предприятие получило право заключить договор на новый срок без торгов (конкурсов, аукционов) при условии внесения платы, которая предусматривается в случае выделения участка.

Однако необходимо было установить порядок перезаключения договора. Постановлением от 6 апреля 2017 г. № 415 правительство утвердило такие правила, сообщает корреспондент Fishnews.

Если участок расположен на акваториях, не прилегающих к территории муниципальных образований, на континентальном шельфе и в исключительной экономзоне, заключать договор будет Росрыболовство, в остальных случаях – его территориальные управления.

О желании перезаключить договор хозяйство должно уведомить уполномоченный орган не раньше чем за 6 месяцев и не позже чем за 3 месяца до окончания срока действия документа.

Установлены требования, которым должно отвечать хозяйство, желающее воспользоваться преференцией. В частности, не допускается, чтобы предыдущий договор был расторгнут из-за того, что участок не использовался по назначению в течение двух лет подряд или использовался с нарушением требований федеральных законов.

При заключении нового договора по соглашению сторон возможно изменение условий ранее заключенного договора. Это может быть минимальный объем объектов аквакультуры, видовой состав объектов аквакультуры, реквизиты сторон, сведения об объектах рыбоводной инфраструктуры. Корректировка иных условий не допускается.

Сроки действия нового договора должны соответствовать срокам действия предыдущего. При этом в зачет может пойти и период осуществления аквакультуры на рыбопромысловом участке для товарного рыбоводства.

Отказать в перезаключении договора уполномоченный орган сможет, если документы будут поданы с нарушением сроков либо рыбоводное хозяйство не отвечает требованиям, которые установлены правилами. При этом допускается повторное направление документов после устранения несоответствий.

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