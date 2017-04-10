10 апреля 2017 года

Игорь Редькин: Вопрос с жаберными сетями необходимо решать уже сейчас

Проблему беспорядочного использования жаберных сетей нужно решить еще до начала путины: речь идет о сохранении биоресурса и сырьевой базы для береговой переработки, отмечает председатель совета директоров компании «Витязь-Авто» Игорь Редькин.

Еще в прошлом году ряд рыбохозяйственных объединений Камчатки выступили с призывом запретить промысел тихоокеанских лососей жаберными сетями на морских рыбопромысловых участках края.

Использование жаберных сетей приобрело массовый характер, хотя изначально предполагалось, что это будут резервные орудия лова – на случай, когда в непогоду невозможно осуществлять добычу ставными неводами, комментирует руководитель компании «Витязь-Авто» Игорь Редькин.

Он отметил, что в «нерыбные» годы, когда использовать ставные невода было невыгодно, участки стали сдавать в «субаренду» недобросовестным бригадам, которые применяли жаберные сети. Вскоре число таких групп начало расти.

При этом, заявил собеседник Fishnews, лов практически невозможно проконтролировать: на одном РПУ шириной 300 метров и длиной 2 км устанавливают десятки разномастных сетей в самом разном порядке или хаотично. В результате полностью перекрываются миграционные пути лосося. Таким образом, под угрозой оказывается естественное воспроизводство биоресурса, играющего важнейшую роль в социально-экономической жизни Камчатского края.

По мнению Игоря Редькина, напрашивается аналогия с дрифтерным промыслом. Его с 2016 г. осуществлять в российских водах запрещено, но теперь угрозу создает масштабный бесконтрольный лов жаберным сетями.

Рыбопромышленные предприятия остаются без качественного сырца, поскольку рыба в ловушках теперь сплошь объячеенная, израненная жилковой делью, отметил руководитель «Витязь-Авто».

По его мнению, нужно ввести полный запрет на промысел тихоокеанских лососей жаберными сетями на Западной Камчатке – в Камчатско-Курильской подзоне полностью и в Западно-Камчатской до реки Большая Воровская: меры должны быть предусмотрены в правилах рыболовства для Дальневосточного бассейна.

Fishnews