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Морские заповедники остаются причиной разногласий

Идея создать в открытых водах глобальную сеть морских охраняемых районов под единым зонтичным органом управления не встретила поддержки российской делегации в ходе обсуждения на площадке ООН.

В штаб-квартире Организации объединенных наций в Нью-Йорке прошло третье заседание подготовительного комитета ООН по разработке международного юридически обязательного документа о сохранении и устойчивом использовании морского биоразнообразия в районах за пределами действия национальной юрисдикции.

Мероприятие созвано на основе положений резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, потребовавшей разработки нового международного юридически обязательного документа на базе Конвенции ООН по морскому праву. В составе российской делегации в сессии приняли участие представители Федерального агентства по рыболовству и ВНИРО.

Переговоры показали, что противоречия в позициях сторон по принципиальным вопросам сохраняются. Вместе с тем все большее количество присутствующих стран сходится во мнении, что рыболовство не должно стать предметом нового соглашения ООН, отметили в ФАР.

Российская делегация выступила по ряду принципиальных вопросов, в особенности в отношении попыток предложить для промысла в открытых водах новый инструмент управления помимо уже существующих региональных рыбохозяйственных организаций (РРХО) и соглашений. Как сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства, позицию РФ поддержали «наиболее ответственные рыболовные державы».

Однако ряд государств и природоохранных неправительственных организаций продолжают настаивать на создании глобальной сети морских охраняемых районов, ограничивающих любую деятельность как на дне, так и в толще воды. Для МОРов предлагают создать единый зонтичный орган управления, «диктующий свою волю всем ранее установленным инструментам регионального управления», в том числе региональным рыбохозяйственным организациям.

Как пишет пресс-служба Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, российская делегация решительно возразила против произвольного установления в открытом море морских охраняемых районов. Россия тем не менее признает зонально привязанные инструменты хозяйствования, применяемые региональными организациями по управлению рыболовством и МОРы важными для сохранения морского биоразнообразия, обратили внимание во ВНИРО.

«Однако МОРы не должны быть сведены к заповедным зонам. Задача их гораздо шире – сохранение биоразнообразия на временной основе без запрещения иных правомерных видов деятельности», - подчеркнули в институте. ВНИРО считает, что при установлении ЗПИХ и МОРов должны быть учтены компетенции международных организаций.

Следующее, четвертое, заседание пройдет в июле 2017 г. По его результатам будут выработаны рекомендации Генеральной Ассамблеи ООН по дальнейшим шагам.

Fishnews

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