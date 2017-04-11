Новому водохранилищу в Приамурье прочат рыболовное будущее

11 апреля 2017 года
Эксперты Аналитического центра при Правительстве РФ изучили тенденции личного потребления в стране. Отмечено снижение продаж рыбы.
Бурятские депутаты обсудили возможные последствия введения запрета на промысел омуля на Байкале. Они включают необходимость усиления борьбы с браконьерством и трудоустройства рыбаков, которые останутся без работы.
В Комиссию Правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса включили заместителя руководителя ФАС Рачика Петросяна и замминистра промышленности и торговли Олега Рязанцева.
10 апреля 2017 года
На этот раз журнал «Fishnews – Новости рыболовства» посвящен рыбной отрасли Хабаровского края. Проекты в сфере береговой переработки, борьба с браконьерством, возможности судостроения и новая ТОР в регионе – все это на страницах свежего выпуска.
Проект закона, предусматривающий использование рыбопромысловых участков для аквакультуры и принудительное прекращение права на добычу в случае недоосвоения неквотируемых ВБР, депутаты не поддержали.
К границам морского порта Невельск отнесли дополнительные участки терминалов Курильск, Южно-Курильск, Крабозаводск, Малокурильск. Это сделано в целях развития рыбохозяйственного комплекса на Курильских островах, заявили в пресс-службе правительства.
11 апреля 2017 года
Сотрудники ТИНРО-Центра проводят испытания новых комбикормов для лосося. Отмечается, что технология их производства может быть легко доступной дальневосточным рыбоводам.
8 апреля в поселке Чныррах Николаевского района Хабаровского края весело отметили День корюшки - именно так в народе прозвали региональный этап всероссийского фестиваля «Народная рыбалка».
Известное в Приморском крае рыбодобывающее предприятие ООО «Ролиз», входящее в группу «НОРЕБО», переезжает на Камчатку. О причинах рассказал заместитель директора ООО «УК НОРЕБО» по международным вопросам и связям с общественностью Сергей Сенников.
Эксперты Аналитического центра при Правительстве РФ изучили тенденции личного потребления в стране. Отмечено снижение продаж рыбы.
Органы прокуратуры проверили работу Северо-Западного и Средневолжского территориальных управлений Росрыболовства. Теперь от их руководителей требуют устранения нарушений и наказания виновных.
Идея создать в открытых водах глобальную сеть морских охраняемых районов под единым зонтичным органом управления не встретила поддержки российской делегации в ходе обсуждения на площадке ООН.
Бурятские депутаты обсудили возможные последствия введения запрета на промысел омуля на Байкале. Они включают необходимость усиления борьбы с браконьерством и трудоустройства рыбаков, которые останутся без работы.
В Комиссию Правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса включили заместителя руководителя ФАС Рачика Петросяна и замминистра промышленности и торговли Олега Рязанцева.
На Мальте 15 государств подписали декларацию MedFish4ever. Она направлена на спасение средиземноморских популяций рыб, обеспечение экологической защиты в регионе, а также экономического роста в рыболовстве и смежных отраслях.
10 апреля 2017 года
На этот раз журнал «Fishnews – Новости рыболовства» посвящен рыбной отрасли Хабаровского края. Проекты в сфере береговой переработки, борьба с браконьерством, возможности судостроения и новая ТОР в регионе – все это на страницах свежего выпуска.