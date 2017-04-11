11 апреля 2017 года

Новому водохранилищу в Приамурье прочат рыболовное будущее

Нижне-Бурейское водохранилище, создаваемое в Амурской области под нужды энергетиков, планируют использовать и для развития рыболовного туризма в регионе. В водоеме прогнозируется резкий всплеск рыбной продуктивности.

В настоящее время водохранилище наполняется водой, 9 апреля была достигнута промежуточная отметка 128 м, сообщили Fishnews в пресс-центре ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС». Окончательно водоем заполнится во время летнего паводка.

Между тем у экологов есть планы по дополнительному использованию водохранилища. Областное ГБУ «Дирекция по охране и использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий» намерено создать в окрестностях водоема экотропу, развивать рыболовный туризм и скалолазание, рассказали в пресс-службе правительства региона.

«В связи с затоплением ложа Нижне-Бурейского водохранилища прогнозируется резкий всплеск рыбной продуктивности. Для рыбы создается отличная кормовая база и совершенно уникальные условия для нереста, связанные с удачным уровнем водоколебания. Уже через два-три года в водохранилище будет значительное количество рыбы, что, разумеется, сразу вызовет интерес туристов и рыболовов», – рассказал заместитель начальника по общим вопросам и ООПТ «Дирекции» Игорь Ковальчук.

По прогнозам специалистов, ловиться в водохранилище будет в основном щука, карась и чебак. Кроме того, в планах ихтиологов - зарыбление водохранилища мальками форели и ленка. Рассматривается также возможность создания нерестового заказника на одной из прилегающих рек.

Fishnews