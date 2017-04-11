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В поселке Чныррах Хабаровского края весело отметили День корюшки

День корюшки удался на славу

8 апреля в поселке Чныррах Николаевского района Хабаровского края весело отметили День корюшки - именно так в народе прозвали региональный этап всероссийского фестиваля «Народная рыбалка».

Как и предполагалось, на этот раз мероприятие стало особенным. Во-первых, праздник (он прошел уже в шестой раз) значительно расширил свои границы, став не только всероссийским, но и международным. Участие в нем приняли жители Николаевского, Хабаровского, Советско-Гаванского муниципальных районов, Владивостока, Благовещенска, Слободского (Кировская область), а также представители города Тунцзян (китайская провинция Хэйлунцзян). Во-вторых, весьма зрелищным и увлекательным оказался «Рыбацкий биатлон», во время которого шесть участников удили поэтапно на нескольких лунках, продвигаясь к финишу.

Настроение мероприятию задали творческие презентации команд-участниц, заявившие о себе разноцветием костюмов, песнями и плясками. Зрители уютно расположились за столами, предварительно запасшись жареной корюшкой и угощениями из полевой кухни: гречневой кашей и чаем.

После объявления старта около 300 человек вышли на лед. Тем, кто остался на берегу, скучать не пришлось: творческие коллективы района подготовили театрализованное представление, концерт, развлекательную программу для детей и взрослых.

На льду территория была четко разделена на зоны, в которых расположились команды от предприятий, поселений, семейные команды, индивидуальные участники, – взрослые и дети. Первым стартовал конкурс на скоростное бурение лунки ручным буром, недолго пришлось ждать и первую пойманную рыбку.

Соревнования длились два часа, но никто и не заметил, как пролетело время. Рыбаков активно подбадривали болельщики. Во время подведения итогов все участники и гости праздника могли насладиться концертом.

Наконец, настал долгожданный и волнительный момент вручения подарков. Среди семейных команд (три человека - три удочки) первое место заняла семья Маляр, поймавшая четыре корюшки. Им вручили традиционную статуэтку в виде рыбака, складной стол и термос. На втором месте – семьи Васильевых, Дрежук, Смирновых и Тимофеевых. Все они поймали по две корюшки и получили в награду ящики для рыбацких снастей и удочки. Третьей стала семья Филаретовых, поймавшая одну рыбку, она получила горелку и удочку.

Гости из Китая соревновались в номинации «Команды муниципальных образований Хабаровского края», сформировав две команды по два человека. Примечательно, что призовое второе место заняла та команда, в которой была женщина. Она-то и поймала первую корюшку. На первое место вышла команда Хабаровска, один из участников которой имеет разряд по спортивной рыбалке. Почетное третье место заняла команда Советской Гавани. Всем им вручены палатки разных видов. Всего состязались 10 команд.

Больше всего рыбаков попытало удачи как индивидуальные участники – 44 человека. Лучшим стал Павел Мистюк, получивший в подарок сумку-холодильник с набором посуды. На втором месте Иван Ручсакевич, награжденный ящиком для рыбацких снастей и удочкой. Он же стал победителем в номинации «Самая крупная корюшка» (70 г), за что был награжден мангалом. Третье место завоевал Владимир Парфенов, став обладателем ящика для снастей.

В «Рыбацком биатлоне» разыгрывался главный приз – мотоледобур стоимостью почти 30 тыс. рублей. Его завоевал постоянный участник фестиваля Михаил Красильников, которому достался и приз за самую мелкую корюшку.

Полный текст и фоторепортаж смотрите в разделе «События» на сайте Fishnews.

  • В поселке Чныррах Хабаровского края весело отметили День корюшки
  • Настроение мероприятию задали творческие презентации команд-участниц
  • Состязались как взрослые, так и дети
  • Все победители получили медали, дипломы и ценные призы
    • НазадМетки: владивосток

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