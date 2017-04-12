12 апреля 2017 года

НАО набирает кандидатов в «рыбный» совет

Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа начинает формирование регионального рыбохозяйственного совета. Заявки на вхождение в его состав принимаются до 5 мая.

Совещательный орган планируется создать для обеспечения сохранения и рационального использования водных биоресурсов на территории НАО. Как сообщили Fishnews в пресс-центре департамента, претендент на членство в совете должен указать в заявке контактные данные, сферу деятельности, а также вопросы, предлагаемые к рассмотрению.

Планируется, что в рыбохозяйственный совет войдут от 9 до 15 человек, которые будут участвовать в его работе на безвозмездной основе. Также на заседания предполагается приглашать специалистов и других лиц, не являющихся членами совета.

Совет будет заниматься подготовкой предложений по совершенствованию отраслевого законодательства, сохранению и рациональному использованию водных биоресурсов. В том числе планируется выдвигать инициативы по развитию техники и технологии добычи и переработки ВБР, распределению квот и утверждению перечня рыбопромысловых участков. Заседания будут проводиться не реже одного раза в квартал.

В 2006 г. в Ненецком автономном округе был создан территориальный рыбохозяйственный совет НАО, в который входили представители власти и общественности. Он был упразднен в связи с изменением федерального законодательства в 2012 г.

Fishnews