12 апреля 2017 года

Псковским рыбакам уточнили условия господдержки

В Псковской области приняли изменения в порядок предоставления субсидий рыбохозяйственным предприятиям. В частности, получатель не должен быть иностранным юрлицом и приобретать на выделенные средства зарубежную валюту.

На заседании администрации Псковской области приняли изменения в положения о порядке предоставления из местного бюджета субсидий компаниям рыбной отрасли. Средства поддержки выделяются за добытые водные биоресурсы и на страхование предприятий аквакультуры.

Председатель областного госкомитета по природопользованию и охране окружающей среды Виктор Мусатов рассказал, что часть поправок являются техническими – для приведения положения в соответствие с федеральным законодательством.

Так, оба положения дополнены условиями, согласно которым предприятие не должно являться иностранным юридическим лицом. Также за счет полученных средств получателям субсидий запрещено приобретать иностранную валюту, сообщили Fishnews в пресс-службе администрации региона.

Кроме того, изменился срок получения выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, справки из налогового органа и территориального органа Пенсионного фонда РФ. Список предоставляемых вместе с заявкой документов дополнили справкой, подтверждающей отсутствие у рыболовного предприятия просроченной задолженности по субсидиям и бюджетным инвестициям.

Fishnews