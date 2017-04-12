Новости
На заседании администрации Псковской области приняли изменения в положения о порядке предоставления субсидий компаниям рыбной отрасли. Фото пресс-службы администрации региона

Псковским рыбакам уточнили условия господдержки

В Псковской области приняли изменения в порядок предоставления субсидий рыбохозяйственным предприятиям. В частности, получатель не должен быть иностранным юрлицом и приобретать на выделенные средства зарубежную валюту.

На заседании администрации Псковской области приняли изменения в положения о порядке предоставления из местного бюджета субсидий компаниям рыбной отрасли. Средства поддержки выделяются за добытые водные биоресурсы и на страхование предприятий аквакультуры.

Председатель областного госкомитета по природопользованию и охране окружающей среды Виктор Мусатов рассказал, что часть поправок являются техническими – для приведения положения в соответствие с федеральным законодательством.

Так, оба положения дополнены условиями, согласно которым предприятие не должно являться иностранным юридическим лицом. Также за счет полученных средств получателям субсидий запрещено приобретать иностранную валюту, сообщили Fishnews в пресс-службе администрации региона.

Кроме того, изменился срок получения выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, справки из налогового органа и территориального органа Пенсионного фонда РФ. Список предоставляемых вместе с заявкой документов дополнили справкой, подтверждающей отсутствие у рыболовного предприятия просроченной задолженности по субсидиям и бюджетным инвестициям.

Fishnews

НазадМетки: аквакультурастрахование

Похожие новости

12 апреля 2017 года

Крымский порядок сдачи уловов могут распространить

Росрыболовство рассматривает возможность упрощения порядка доставки и выгрузки промышленных уловов в регионах по аналогии с регулированием в Республике Крым и Севастополе. Глава ведомства Илья Шестаков поручил собрать предложения отраслевого бизнеса по этому вопросу.

Приморье готовится к аквакультурным торгам

Во втором квартале текущего года в Приморском крае планируется выставить на аукционы 120 рыбоводных участков. Их общая площадь составляет 32,8 тыс. га.

11 апреля 2017 года

В составе правкомиссии учли кадровые изменения

В Комиссию Правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса включили заместителя руководителя ФАС Рачика Петросяна и замминистра промышленности и торговли Олега Рязанцева.

Рыбу Средиземного моря будут спасать по плану

На Мальте 15 государств подписали декларацию MedFish4ever. Она направлена на спасение средиземноморских популяций рыб, обеспечение экологической защиты в регионе, а также экономического роста в рыболовстве и смежных отраслях.

10 апреля 2017 года

Европейцы увидят не только русский минтай

Рыбопромышленники представят последние достижения и продукцию рыбной индустрии на крупнейшей отраслевой выставке в Брюсселе. Российскую делегацию возглавит руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Поправки по «неодуемым» и рыбоводству не прошли Госдуму

Проект закона, предусматривающий использование рыбопромысловых участков для аквакультуры и принудительное прекращение права на добычу в случае недоосвоения неквотируемых ВБР, депутаты не поддержали.

Лента новостей

12 апреля 2017 года

Что ждет вузы Росрыболовства

Правительство распорядилось передать Мурманский государственный технический университет в ведение Минобрнауки. О смене подведомственности других вузов Росрыболовства речи не идет, сообщили в ведомстве.

В спорах по Арктике не хватает голоса рыбаков и ученых

Представителям девяти стран и ЕС при разработке соглашения о предотвращении нерегулируемого промысла в центральной Арктике пока не удалось снять разногласия по ряду вопросов. Росрыболовство планирует провести круглый стол с участием бизнеса и науки.

«Рыбный» профсоюз готов пополнять ряды

В современных условиях наблюдается отток людей из профсоюзных организаций. Однако опускать руки нельзя, нужно продолжать разъяснительную работу в коллективах, отмечают в Приморском профсоюзе работников рыбного хозяйства.

Жаберные сети – что думают в КамчатНИРО

Регулирование интенсивности добычи тихоокеанских лососей, в том числе за счет ограничения использования жаберных сетей, мера необходимая и требующая принятия оперативных решений, считают в КамчатНИРО. В институте полагают, что ограничение должно быть дифференцировано по районам промысла.

НАО набирает кандидатов в «рыбный» совет

Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа начинает формирование регионального рыбохозяйственного совета. Заявки на вхождение в его состав принимаются до 5 мая.

Из-под крыла Росрыболовства выводят МГТУ

Мурманский государственный технический университет переходит из ведения Росрыболовства к Минобрнауки. На внесение изменений в учредительные документы вуза дали два месяца.

Крымский порядок сдачи уловов могут распространить

Росрыболовство рассматривает возможность упрощения порядка доставки и выгрузки промышленных уловов в регионах по аналогии с регулированием в Республике Крым и Севастополе. Глава ведомства Илья Шестаков поручил собрать предложения отраслевого бизнеса по этому вопросу.

«Седов» переходит к калининградскому вузу

Знаменитый барк «Седов» решено передать в оперативное управление Калининградскому государственному техническому университету. Ранее парусник был закреплен за МГТУ.

Приморье готовится к аквакультурным торгам

Во втором квартале текущего года в Приморском крае планируется выставить на аукционы 120 рыбоводных участков. Их общая площадь составляет 32,8 тыс. га.

11 апреля 2017 года

Лососю подбирают оптимальный рацион

Сотрудники ТИНРО-Центра проводят испытания новых комбикормов для лосося. Отмечается, что технология их производства может быть легко доступной дальневосточным рыбоводам.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Рыбная отрасль – драйвер роста экономики региона

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки могут готовить заявки

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна Александр ПОЗДНЯКОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна

Александр ПОЗДНЯКОВ

Сохранить ресурс важно рыбакам

Генеральный директор ООО «Баадер-Восток-Сервис» Дмитрий КОТЛЯР

Генеральный директор ООО «Баадер-Восток-Сервис»

Дмитрий КОТЛЯР

«БААДЕР». Легендарные машины

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании» Андрей ТЕТЕРКИН

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании»

Андрей ТЕТЕРКИН

Ждать принятия подзаконных актов мы не можем

Начальник Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области, генерал-лейтенант Сергей КУДРЯШОВ

Начальник Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области

Сергей КУДРЯШОВ

Стараемся предметно работать с рыбаками

Все интервью

Личное мнение

Заместитель председателя Ассоциации развития аквакультуры Сахалинской области Галина ЩУКИНА

Заместитель председателя Ассоциации развития аквакультуры Сахалинской области

Галина ЩУКИНА

Государство должно осознать, что оно хочет от аквакультуры

Начальник управления гражданского судостроения АО «Судостроительный завод «Вымпел» Сергей МАЗОХИН

Начальник управления гражданского судостроения АО «Судостроительный завод «Вымпел»

Сергей МАЗОХИН

Построить флот и не разориться

Все материалы

Крупным планом

В спорах по Арктике не хватает голоса рыбаков и ученых

В спорах по Арктике не хватает голоса рыбаков и ученых

На Курилах планируют развивать лососеводство

На Курилах планируют развивать лососеводство

Все материалы

События

В поселке Чныррах Хабаровского края весело отметили День корюшки

День корюшки удался на славу

Одним из самых ярких событий тематического салона «Рыба и морепродукты» на «Продэкспо-2017» стал стенд компании «Русская рыбная фактория»

Ликбез по дальневосточной рыбе

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.