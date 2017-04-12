Псковским рыбакам уточнили условия господдержки

12 апреля 2017 года
Росрыболовство рассматривает возможность упрощения порядка доставки и выгрузки промышленных уловов в регионах по аналогии с регулированием в Республике Крым и Севастополе. Глава ведомства Илья Шестаков поручил собрать предложения отраслевого бизнеса по этому вопросу.
Во втором квартале текущего года в Приморском крае планируется выставить на аукционы 120 рыбоводных участков. Их общая площадь составляет 32,8 тыс. га.
11 апреля 2017 года
В Комиссию Правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса включили заместителя руководителя ФАС Рачика Петросяна и замминистра промышленности и торговли Олега Рязанцева.
На Мальте 15 государств подписали декларацию MedFish4ever. Она направлена на спасение средиземноморских популяций рыб, обеспечение экологической защиты в регионе, а также экономического роста в рыболовстве и смежных отраслях.
10 апреля 2017 года
Рыбопромышленники представят последние достижения и продукцию рыбной индустрии на крупнейшей отраслевой выставке в Брюсселе. Российскую делегацию возглавит руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
Проект закона, предусматривающий использование рыбопромысловых участков для аквакультуры и принудительное прекращение права на добычу в случае недоосвоения неквотируемых ВБР, депутаты не поддержали.
12 апреля 2017 года
Правительство распорядилось передать Мурманский государственный технический университет в ведение Минобрнауки. О смене подведомственности других вузов Росрыболовства речи не идет, сообщили в ведомстве.
Представителям девяти стран и ЕС при разработке соглашения о предотвращении нерегулируемого промысла в центральной Арктике пока не удалось снять разногласия по ряду вопросов. Росрыболовство планирует провести круглый стол с участием бизнеса и науки.
В современных условиях наблюдается отток людей из профсоюзных организаций. Однако опускать руки нельзя, нужно продолжать разъяснительную работу в коллективах, отмечают в Приморском профсоюзе работников рыбного хозяйства.
Регулирование интенсивности добычи тихоокеанских лососей, в том числе за счет ограничения использования жаберных сетей, мера необходимая и требующая принятия оперативных решений, считают в КамчатНИРО. В институте полагают, что ограничение должно быть дифференцировано по районам промысла.
Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа начинает формирование регионального рыбохозяйственного совета. Заявки на вхождение в его состав принимаются до 5 мая.
Мурманский государственный технический университет переходит из ведения Росрыболовства к Минобрнауки. На внесение изменений в учредительные документы вуза дали два месяца.
Росрыболовство рассматривает возможность упрощения порядка доставки и выгрузки промышленных уловов в регионах по аналогии с регулированием в Республике Крым и Севастополе. Глава ведомства Илья Шестаков поручил собрать предложения отраслевого бизнеса по этому вопросу.
Знаменитый барк «Седов» решено передать в оперативное управление Калининградскому государственному техническому университету. Ранее парусник был закреплен за МГТУ.
Во втором квартале текущего года в Приморском крае планируется выставить на аукционы 120 рыбоводных участков. Их общая площадь составляет 32,8 тыс. га.
11 апреля 2017 года
Сотрудники ТИНРО-Центра проводят испытания новых комбикормов для лосося. Отмечается, что технология их производства может быть легко доступной дальневосточным рыбоводам.