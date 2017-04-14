14 апреля 2017 года

Росрыболовство расширит границы тестирования ЭПЖ

В программе тестирования электронного промыслового журнала задействовано 137 судов, в ближайшее время к ним присоединятся еще 60. Близится к завершению и процесс межведомственного согласования поправок, законодательно закрепляющих статус ЭПЖ.

Результаты опытно-промышленной эксплуатации электронного промжурнала на судах рыбопромыслового флота рассматривались на совещании в режиме видеоконференцсвязи, которое провел руководитель Росрыболовства Ильи Шестаков. В обсуждении приняли участие представители разработчика ЭПЖ и программного обеспечения – ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи», главы теруправлений, рыбопромышленники, капитаны рыболовецких судов.

По словам начальника ЦСМС Артема Вилкина, в настоящее время в программе опытно-промышленной эксплуатации ЭПЖ принимают участие 137 судов российского рыбопромыслового флота, еще 60 присоединятся к ней в ближайшее время. За весь период тестового использования системы передано свыше 7,5 тыс. судовых суточных донесений в электронном виде.

На совещании капитаны рыбопромысловых судов непосредственно из районов промысла поделились своими впечатлениями от использования ЭПЖ и высказали замечания технического характера по оптимизации работы системы. Артем Вилкин пояснил, что все замечания по работе ЭПЖ поступают на специальную линию поддержки. С начала 2016 г. принята 151 одна заявка, 121 из них на сегодняшний день отработана. С учетом замечаний рыбаков вносятся корректировки в работу журнала и программное обеспечение.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, к внедрению в эксплуатацию готовятся модификации ЭПЖ для маломерных судов и пользователей, которые осуществляют добычу водных биоресурсов без судна. На совещании разработчик также представил интернет-портал отраслевой системы мониторинга, который планируется запустить в тестовом режиме уже в конце этого года.

Подводя итоги обсуждения, руководитель Росрыболовства поручил теруправлениям активнее привлекать суда к опытной эксплуатации ЭПЖ. «В течение двух месяцев нужно довести количество судов, на которых в тестовом режиме установлен электронный промысловый журнал, до 30% от общего количества зарегистрированных в территориальных управлениях, – заявил Илья Шестаков. – Чем больше сознательности сейчас проявят рыбопромышленники, тем легче им будет перейти в режим работы, когда передача судовых суточных донесений в электронном виде станет обязательной нормой».

Поправки в законодательство, касающиеся возможности фиксации и передачи информации о рыбопромысловой деятельности в электронном виде, а также дистанционного доступа к информации об уловах, в настоящее время находятся на завершающей стадии согласования со всеми заинтересованными ведомствами и готовятся к отправке в правительство.

В ведомстве уточнили, что для удобства пользователей предусмотрен переходный период, в течение которого будут разработаны меры и порядок действий на случай отказа системы передачи ССД в электронном виде. Ожидается, что в 2018 г. все суда рыбопромыслового флота перейдут на предоставление судовых суточных донесений с помощью электронного промыслового журнала.

Fishnews