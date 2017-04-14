Новости
Помощник капитана судна «Восток Рифер» по радиоэлектронике Николай БУНЬКИН заполняет ЭПЖ

Росрыболовство расширит границы тестирования ЭПЖ

В программе тестирования электронного промыслового журнала задействовано 137 судов, в ближайшее время к ним присоединятся еще 60. Близится к завершению и процесс межведомственного согласования поправок, законодательно закрепляющих статус ЭПЖ.

Результаты опытно-промышленной эксплуатации электронного промжурнала на судах рыбопромыслового флота рассматривались на совещании в режиме видеоконференцсвязи, которое провел руководитель Росрыболовства Ильи Шестаков. В обсуждении приняли участие представители разработчика ЭПЖ и программного обеспечения – ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи», главы теруправлений, рыбопромышленники, капитаны рыболовецких судов.

По словам начальника ЦСМС Артема Вилкина, в настоящее время в программе опытно-промышленной эксплуатации ЭПЖ принимают участие 137 судов российского рыбопромыслового флота, еще 60 присоединятся к ней в ближайшее время. За весь период тестового использования системы передано свыше 7,5 тыс. судовых суточных донесений в электронном виде.

На совещании капитаны рыбопромысловых судов непосредственно из районов промысла поделились своими впечатлениями от использования ЭПЖ и высказали замечания технического характера по оптимизации работы системы. Артем Вилкин пояснил, что все замечания по работе ЭПЖ поступают на специальную линию поддержки. С начала 2016 г. принята 151 одна заявка, 121 из них на сегодняшний день отработана. С учетом замечаний рыбаков вносятся корректировки в работу журнала и программное обеспечение.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, к внедрению в эксплуатацию готовятся модификации ЭПЖ для маломерных судов и пользователей, которые осуществляют добычу водных биоресурсов без судна. На совещании разработчик также представил интернет-портал отраслевой системы мониторинга, который планируется запустить в тестовом режиме уже в конце этого года.

Подводя итоги обсуждения, руководитель Росрыболовства поручил теруправлениям активнее привлекать суда к опытной эксплуатации ЭПЖ. «В течение двух месяцев нужно довести количество судов, на которых в тестовом режиме установлен электронный промысловый журнал, до 30% от общего количества зарегистрированных в территориальных управлениях, – заявил Илья Шестаков. – Чем больше сознательности сейчас проявят рыбопромышленники, тем легче им будет перейти в режим работы, когда передача судовых суточных донесений в электронном виде станет обязательной нормой».

Поправки в законодательство, касающиеся возможности фиксации и передачи информации о рыбопромысловой деятельности в электронном виде, а также дистанционного доступа к информации об уловах, в настоящее время находятся на завершающей стадии согласования со всеми заинтересованными ведомствами и готовятся к отправке в правительство.

В ведомстве уточнили, что для удобства пользователей предусмотрен переходный период, в течение которого будут разработаны меры и порядок действий на случай отказа системы передачи ССД в электронном виде. Ожидается, что в 2018 г. все суда рыбопромыслового флота перейдут на предоставление судовых суточных донесений с помощью электронного промыслового журнала.

Fishnews

НазадМетки: правительстворосрыболовство

Похожие новости

14 апреля 2017 года

Курсанты МГТУ обеспокоены реформами

В связи с предстоящим изменением статуса Мурманского государственного технического университета, его учащиеся направили открытое письмо ректору. Курсантов интересуют вопросы получения рабочих дипломов, прохождения практики и пр.

Ветеринарное ведомство предлагает испробовать новый модуль

Россельхознадзор приглашает рыбаков освоить модуль, призванный обеспечить автоматическое оформление ветеринарно-сопроводительных документов на уловы водных биоресурсов на основе ССД.

Аквафермеры Западной Сибири нашли выгодную замену сазану

За прошедший год в Новосибирской области добыто 6870 тонн рыбы (на 9% больше, чем в 2015 г.), в том числе 1540 тонн товарной (+7%). В регионе вдвое сократилось производство сазана, его заменяют толстолобиком и белым амуром.

13 апреля 2017 года

МГТУ обещают опорное будущее

Подготовка кадров для рыбной отрасли в результате изменения статуса Мурманского государственного технического университета не пострадает, обещают в региональном министерстве образования.

От корвета до траулера

Судостроители Хабаровского края готовы выполнить заказы рыбаков и перевозчиков с надлежащим качеством и в срок, заявил заместитель председателя правительства – министр промышленности и транспорта региона Сергей Ивашкин.

Нового замглавы Росрыболовства представили коллегам

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков официально представил нового заместителя Михаила Иваника и рассказал о перераспределении зон ответственности между замами. Глава ведомства подчеркнул, что важно вникать в работу не только курируемых направлений.

Лента новостей

14 апреля 2017 года

Борис Воронов: Будущее Амура в наших руках

В последние годы специалисты России и Китая отмечают некоторое улучшение экологической ситуации в водных экосистемах Амура. Но проблем с восстановлением нормальной продуктивности Амурского бассейна остается еще очень много, их предстоит долго и трудно решать, уверен профессор Борис Воронов.

Курсанты МГТУ обеспокоены реформами

В связи с предстоящим изменением статуса Мурманского государственного технического университета, его учащиеся направили открытое письмо ректору. Курсантов интересуют вопросы получения рабочих дипломов, прохождения практики и пр.

Ветеринарное ведомство предлагает испробовать новый модуль

Россельхознадзор приглашает рыбаков освоить модуль, призванный обеспечить автоматическое оформление ветеринарно-сопроводительных документов на уловы водных биоресурсов на основе ССД.

Минтай Берингова моря снова ждут раньше

Миграции минтая в северо-западную часть Берингова моря в промысловом количестве, вероятны уже в начале летнего периода, как и в последние два года, отмечают ученые.

С Японией заключили сделку по морской капусте

Россия и Япония согласовали условия промысла бурых водорослей японскими рыбаками у острова Сигнальный (Малые Курилы). Возможность добыть почти 4 тыс. тонн ламинарии, аларии и костарии ребристой обойдется примерно в 830 тыс. долларов.

Рыбацкий профсоюз подключился к «угольному вопросу» Находки

Вопрос с перевалкой угля в Находке – одна из резонансных тем в Приморье. На этот раз проблему обсудили в краевой организации профсоюза работников рыбного хозяйства.

Инспекторы из Китая проверят производителей рыбной муки

По информации российского посольства, китайская сторона заявила о готовности проверить предприятия РФ, выпускающие рыбную муку, в период с 21 мая по 2 июня. Инспекция будет проводиться по согласованной с коллегами из КНР программе.

«Рыбный геноцид» в Подмосковье расследуют правоохранители

В Московской области возбуждено уголовное дело по факту сброса загрязняющих веществ в реку Вохонку. Отравление воды привело к массовой гибели рыбы.

Аквафермеры Западной Сибири нашли выгодную замену сазану

За прошедший год в Новосибирской области добыто 6870 тонн рыбы (на 9% больше, чем в 2015 г.), в том числе 1540 тонн товарной (+7%). В регионе вдвое сократилось производство сазана, его заменяют толстолобиком и белым амуром.

13 апреля 2017 года

МГТУ обещают опорное будущее

Подготовка кадров для рыбной отрасли в результате изменения статуса Мурманского государственного технического университета не пострадает, обещают в региональном министерстве образования.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Рыбная отрасль – драйвер роста экономики региона

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки могут готовить заявки

Все материалы

Интервью

Заместитель председателя правительства Хабаровского края – министр промышленности и транспорта края Сергей ИВАШКИН

Зампредседателя правительства – министр промышленности и транспорта Хабаровского края

Сергей ИВАШКИН

От корвета до траулера

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна Александр ПОЗДНЯКОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна

Александр ПОЗДНЯКОВ

Сохранить ресурс важно рыбакам

Генеральный директор ООО «Баадер-Восток-Сервис» Дмитрий КОТЛЯР

Генеральный директор ООО «Баадер-Восток-Сервис»

Дмитрий КОТЛЯР

«БААДЕР». Легендарные машины

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании» Андрей ТЕТЕРКИН

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании»

Андрей ТЕТЕРКИН

Ждать принятия подзаконных актов мы не можем

Все интервью

Личное мнение

Председатель Хабаровского организационно-методического центра ДВО РАН, директор Института водных и экологических проблем ДВО РАН, член-корреспондент РАН, профессор Борис ВОРОНОВ

Директор Института водных и экологических проблем ДВО РАН, член-корреспондент РАН, профессор

Борис ВОРОНОВ

Будущее Амура в наших руках

Заместитель председателя Ассоциации развития аквакультуры Сахалинской области Галина ЩУКИНА

Заместитель председателя Ассоциации развития аквакультуры Сахалинской области

Галина ЩУКИНА

Государство должно осознать, что оно хочет от аквакультуры

Все материалы

Крупным планом

В спорах по Арктике не хватает голоса рыбаков и ученых

В спорах по Арктике не хватает голоса рыбаков и ученых

На Курилах планируют развивать лососеводство

На Курилах планируют развивать лососеводство

Все материалы

События

В поселке Чныррах Хабаровского края весело отметили День корюшки

День корюшки удался на славу

Одним из самых ярких событий тематического салона «Рыба и морепродукты» на «Продэкспо-2017» стал стенд компании «Русская рыбная фактория»

Ликбез по дальневосточной рыбе

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.