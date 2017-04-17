17 апреля 2017 года

Удаленность района промысла предлагают учитывать при аукционах

Минсельхоз разместил для обсуждения проект изменений методики, используемой при расчете начальной цены на аукционах по продаже долей квот вылова в районах действия международных договоров.

Проект изменений методики, утвержденной приказом Минсельхоза от 19 октября 2015 г. № 478, опубликован на портале regulation.gov.ru. Напомним, что документ устанавливает правила формирования начальной цены выставляемого на продажу права на заключение договора о закреплении долей квот и (или) договора пользования водными биоресурсами в районах действия международных договоров.

При расчете минимального размера платы, который учитывается при определении начальной цены, предлагается использовать коэффициент удаленности района промысла. В проекте содержится таблица с такими коэффициентами, сообщает корреспондент Fishnews.

Также вместо коэффициента рентабельности, определенного на основе данных Росстата о максимальном значении показателя рентабельности проданных товаров, продукции (работ, услуг) по виду экономической деятельности «Рыболовство, рыбоводство» за последние 3 года, предложено использовать коэффициент рентабельности на основе средневзвешенного значения.

Изменения вносятся с учетом результатов правоприменительной практики, говорится в проекте.

Fishnews