19 апреля 2017 года

Потребности отрасли в кадрах обобщили в исследовании

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке представило результаты анализа рынка труда в рыбной отрасли макрорегиона. В исследовании приняли участие компании из шести субъектов РФ.

К 2021 г. занятость в рыбной отрасли увеличится на 15% и составит около 67,5 тыс. человек – такой прогноз дает Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке по итогам анализа, проведенного для макрорегиона.

В исследовании участвовало более 50 компаний из шести дальневосточных регионов, сообщили Fishnews в пресс-службе агентства.

Информацию о рынке труда организация готова предоставить работодателям, соискателям, образовательным учреждениям, центрам занятости населения, ведомствам, в чью компетенцию входят вопросы формирования и реализации политики в области развития человеческого капитала.

Fishnews