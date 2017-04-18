Потребности отрасли в кадрах обобщили в исследовании

18 апреля 2017 года
Рыбакам нужно активнее включаться в подготовку для перехода на электронную ветсертификацию, считает руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. В ведомстве надеются с помощью ВАРПЭ привлечь достаточно компаний к участию в эксперименте.
Большинство предложений на рынке специализированного оборудования для переработки икры рассчитаны на 5-10 тонн сырья в сутки. Оказалось, что на оборудование мощностью до 2 тонн тоже есть спрос.
Корейский морской институт (KMI) назвал одним из важнейших направлений развития рыбной отрасли республики участие в рыбопереработке российского Дальнего Востока. Предполагается построить комплекс мощностью 1,4-1,5 млн тонн минтая в год.
17 апреля 2017 года
Стратегию развития морских терминалов для комплексного обслуживания рыбацкого флота одобрили участники межведомственного совещания, сообщили в Росрыболовстве.
13 апреля 2017 года
Материалы, обосновывающие ОДУ на 2018 г., рассматривались 20 марта на заседании Отраслевого совета по промысловому прогнозированию. Теперь им предстоит пройти этапы общественных слушаний и государственной экологической экспертизы.
12 апреля 2017 года
Во втором квартале текущего года в Приморском крае планируется выставить на аукционы 120 рыбоводных участков. Их общая площадь составляет 32,8 тыс. га.
19 апреля 2017 года
На вопросах налоговой системы глава правительства Дмитрий Медведев остановился, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина за 2016 г. В этом году повышать налоги не планируется, подчеркнул премьер.
Минсельхоз выпустил новый приказ, утверждающий методику определения минимального объема объектов аквакультуры. Этот документ пришел на смену приказу от 14 июня 2016 г. № 235.
Компания «Порт Поронайск» подписала договор на предпроектные работы по реконструкции порта, включающей создание рыбного терминала. В планах – строительство стоянок для транспорта, холодильных складов, реконструкция причалов, восстановление железнодорожных путей.
21 апреля в Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию пройдет круглый стол, посвященный проблемам и перспективам развития рыболовства в открытых и удаленных районах Мирового океана.
В СахНИРО полагают, что промысловая обстановка на добыче минтая в Восточно-Сахалинской подзоне в апреле будет хорошей. Очень важно, чтобы в районе было достаточно крупнотоннажных судов, подчеркнули в институте.
Несмотря на разъяснения Минсельхоза об отсутствии необходимости переоформлять свидетельство соответствия ТСК при заключении договоров тайм-чартера, на практике рыбаки продолжают сталкиваться с претензиями со стороны пограничных органов.
В Свердловской области владельцы аквакультурного бизнеса незаконно брали плату за рыбалку на арендованных водоемах, сообщили в теруправлении Росрыболовства. Деньги взимались за аборигенные виды, к которым предприниматели отношения не имели.
В соответствии с рекомендациями ученых на 31 тыс. тонн увеличен возможный вылов сельди в Западно-Камчатской подзоне. Теперь он составляет 81 тыс. тонн.
Ученый совет ТИНРО-Центра рекомендовал увеличить допустимый улов гребенчатой креветки в Татарском проливе на 150 тонн – до 850 тонн. Предполагается, что добавленные объемы рыбаки освоят в конце года.
18 апреля 2017 года
Компенсировать ожидаемое снижение добычи лосося в этом году Хабаровский край будет за счет краба и малоосваиваемых объектов, в том числе сардины-иваси, отмечает председатель комитета рыбного хозяйства министерства природных ресурсов региона Кирилл Фирсов.