19 апреля 2017 года

Для организации торгов на рыбоводные участки вышла новая методика

Минсельхоз выпустил новый приказ, утверждающий методику определения минимального объема объектов аквакультуры. Этот документ пришел на смену приказу от 14 июня 2016 г. № 235.

Официально опубликован приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 15 марта 2017 г. № 124 «Об утверждении Методики определения минимального объема объектов аквакультуры, подлежащих разведению и (или) содержанию, выращиванию, а также выпуску в водный объект и изъятию из водного объекта в границах рыбоводного участка». При этом приказ от 14 июня 2016 г. № 235 признается утратившим силу, сообщает корреспондент Fishnews.

Методика должна использоваться организатором торгов на право заключения договора пользования РВУ в целях разработки и утверждения документации об аукционе.

Напомним, что ранее, согласно федеральному закону об аквакультуре, существенным условием договора пользования рыбоводным участком являлся видовой состав объектов аквакультуры. Но с 1 октября вступили в силу поправки в ФЗ.

Текст приказа Минсельхоза смотрите в рубрике «Официально» на сайте Fishnews.