Для аквакультуры убрали рамки

20 апреля 2017 года
Во Владивостоке в рамках VII Дальневосточного российско-корейского форума иностранцам рассказали, какие в нашей стране есть возможности для реализации инвестпроектов в сфере рыбного хозяйства. Корейские бизнесмены в свою очередь, очертили проблемное поле и призвали Россию не декларировать, а делать.
Представители РФ и Ирана высказались за продление моратория на промышленный вылов осетровых и необходимость проведения тралово-учетной съемки этих видов рыб по всей акватории Каспийского моря.
К 17 апреля российские пользователи освоили в общей сложности 1,63 млн тонн водных биоресурсов - на 3,6% выше уровня прошлого года. Прибавка на Дальнем Востоке обеспечена увеличением добычи сельди в Охотском море и трески в Беринговом.
19 апреля 2017 года
На вопросах налоговой системы глава правительства Дмитрий Медведев остановился, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина за 2016 г. В этом году повышать налоги не планируется, подчеркнул премьер.
Минсельхоз выпустил новый приказ, утверждающий методику определения минимального объема объектов аквакультуры. Этот документ пришел на смену приказу от 14 июня 2016 г. № 235.
20 апреля в Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию пройдет круглый стол, посвященный проблемам и перспективам развития рыболовства в открытых и удаленных районах Мирового океана.
20 апреля 2017 года
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект законодательных изменений, которые должны решить проблему прохода через территориальное море судов с «закрытой» границей, которые следуют из одного района промысла в другой.
Авария танкера «Надежда» на Сахалине позволила выявить существенные недостатки и пробелы в российской системе ликвидации нефтеразливов, особенно на море, отмечают природоохранные организации.
Во Владивостоке в рамках VII Дальневосточного российско-корейского форума иностранцам рассказали, какие в нашей стране есть возможности для реализации инвестпроектов в сфере рыбного хозяйства. Корейские бизнесмены в свою очередь, очертили проблемное поле и призвали Россию не декларировать, а делать.
Камчатка – регион, богатый лососем и другими видами водных биоресурсов, и это нужно сберечь, стремиться к тому, чтобы рыбные запасы сохранить и преумножить, отмечает председатель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Озерновского региона Сергей Барабанов.
В Мурманской области вновь подняли вопрос установления моратория на сплав туристических групп по рекам Терского района. Эта мера рассматривается как способ сохранить запасы атлантического лосося.
Ученые Приморского края приступили к созданию программы по восстановлению экологического баланса бухты Золотой Рог. Изыскательские работы планируется завершить до конца года.
Обновленное законодательство о рыболовстве предполагает, что наиболее интенсивными темпами будет развиваться именно обрабатывающее производство, - к такому выводу пришло Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке при исследовании рынка труда в отрасли.
Представители РФ и Ирана высказались за продление моратория на промышленный вылов осетровых и необходимость проведения тралово-учетной съемки этих видов рыб по всей акватории Каспийского моря.
Копенгаген может подготовить иск в международный суд в отношении Великобритании, если она закроет исключительную экономзону для датских рыбаков. Датчане считают, что их права на акваторию Соединенного Королевства сложились исторически.
К 17 апреля российские пользователи освоили в общей сложности 1,63 млн тонн водных биоресурсов - на 3,6% выше уровня прошлого года. Прибавка на Дальнем Востоке обеспечена увеличением добычи сельди в Охотском море и трески в Беринговом.