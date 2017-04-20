20 апреля 2017 года

Для аквакультуры убрали рамки

Из методики определения минимального объема объектов аквакультуры удалили перечень видового состава. Документ применяется при организации торгов по рыбоводным участкам.

Опубликован приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 15 марта 2017 г. № 124 «Об утверждении Методики определения минимального объема объектов аквакультуры, подлежащих разведению и (или) содержанию, выращиванию, а также выпуску в водный объект и изъятию из водного объекта в границах рыбоводного участка». Документ вступит в силу 29 апреля. При этом приказ Минсельхоза от 14 июня 2016 г. № 235 утрачивает силу.

Правовую базу таким образом приводят в соответствие с федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 349, согласно которому из списка существенных условий договора пользования рыбоводным участком исключили видовой состав объектов аквакультуры.

Удаление перечня видового состава стало единственным принципиальным отличием новой методики от старой, сообщил Fishnews начальник отдела товарного рыбоводства управления аквакультуры Росрыболовства Алексей Еремин.

Он добавил, что остальные поправки в новом документе носят технический характер.

Fishnews