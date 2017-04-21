21 апреля 2017 года

Минсельхоз и ФСБ проработают вопрос учета улова

Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Министерству сельского хозяйства и ФСБ изучить возможность распространения опыта Сахалинской области по организации рыболовства в 6-мильной зоне и упрощения учета уловов прибрежного промысла.

Поручения по организации лова в районах, прилегающих к прибрежным регионам, даны по итогам заседания правительственной комиссии по развитию рыбохозяйственного комплекса, которое состоялось 12 апреля.

Тогда профильная правкомиссия рассмотрела реализацию эксперимента по рыболовству в 6-мильной зоне Сахалинской области. Напомним, что в августе вступили в силу изменения правил рыболовства для Дальневосточного бассейна об особых условиях добычи водных биоресурсов в 6-мильной прибрежной зоне Сахалина и Курил. Новые правила были предусмотрены как для промысла, так и для спортивно-любительского лова.

По итогам заседания правкомиссии вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Минсельхозу и Федеральной службе безопасности с участием властей регионов проработать вопрос о возможности распространения положительного опыта Сахалинской области на районы, прилегающие к другим прибрежным субъектам Федерации. До конца июня по этой теме должно быть доложено в Правительство РФ, сообщает корреспондент Fishnews.

Одно из нововведений, появившихся в рамках сахалинского эксперимента, - судам длиной до 24 м дали возможность вести учет добытых уловов водных биоресурсов в промысловом журнале в местах доставки.

Зампред правительства поручил Минсельхозу и ФСБ с привлечением регионов продолжить работу по совершенствованию правил рыболовства в части упрощения учета видового и весового состава уловов водных биоресурсов, добытых в рамках прибрежного рыболовства. При этом должны быть учтены особенности «прибрежки» в разных бассейнах и должны соблюдаться ограничения, направленные на предупреждение ННН-промысла. По вопросу учета уловов поручено доложить в правительство до 14 августа.

Fishnews