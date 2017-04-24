25 апреля 2017 года

Индонезия хочет четко разграничить свои воды с филиппинскими

Правительство Индонезии намерено ратифицировать соглашение о границах исключительных экономических зон с Филиппинами. По мнению индонезийских властей, это поможет активизировать борьбу с ННН-промыслом.

О преимуществах разграничения вод двух государств рассказал директор по вопросам управления рыболовством Министерства морских дел и рыболовства Индонезии Реза Шах Пахлеви. Он заявил, что ратификация соглашения упростит привлечение филиппинских рыбаков к ответственности за браконьерство в индонезийских водах, а также предотвратит непреднамеренное пересечение границы рыбаками Индонезии.

Как пишет The Jakarta Post, в ходе слушаний правительство и парламент Индонезии договорились о ратификации документа, подписанного еще в 2014 г. По словам Реза Шаха Пахлеви, соглашение позволит защитить воды Северного Сулавеси. Потенциал этой акватории по водным биоресурсам оценивается в 478 млн тонн в год, сообщает корреспондент Fishnews. В 2015 г. здесь вели промысел более 107 тыс. рыбаков и 152 судна Индонезии водоизмещением более 30 тонн.

К началу апреля этого года в индонезийских водах уже было арестовано 4 филиппинских судна.

Fishnews