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Индонезия хочет четко разграничить свои воды с филиппинскими

Правительство Индонезии намерено ратифицировать соглашение о границах исключительных экономических зон с Филиппинами. По мнению индонезийских властей, это поможет активизировать борьбу с ННН-промыслом.

О преимуществах разграничения вод двух государств рассказал директор по вопросам управления рыболовством Министерства морских дел и рыболовства Индонезии Реза Шах Пахлеви. Он заявил, что ратификация соглашения упростит привлечение филиппинских рыбаков к ответственности за браконьерство в индонезийских водах, а также предотвратит непреднамеренное пересечение границы рыбаками Индонезии.

Как пишет The Jakarta Post, в ходе слушаний правительство и парламент Индонезии договорились о ратификации документа, подписанного еще в 2014 г. По словам Реза Шаха Пахлеви, соглашение позволит защитить воды Северного Сулавеси. Потенциал этой акватории по водным биоресурсам оценивается в 478 млн тонн в год, сообщает корреспондент Fishnews. В 2015 г. здесь вели промысел более 107 тыс. рыбаков и 152 судна Индонезии водоизмещением более 30 тонн.

К началу апреля этого года в индонезийских водах уже было арестовано 4 филиппинских судна.

Fishnews

НазадМетки: браконьерствоправительство

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