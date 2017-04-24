Индонезия хочет четко разграничить свои воды с филиппинскими

24 апреля 2017 года
Утвержден перечень видов водных биоресурсов, по которым будут выделять квоты на инвестиционные цели. Как и предполагалось, по крабам документ вступит в силу с 1 января 2018 г.
В этом году, по оценкам ученых, рыбаки смогут добыть на Дальнем Востоке порядка 319 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Непростая путина ожидается в Сахалинской области.
21 апреля 2017 года
В Камчатском крае, согласно прогнозу науки, рыбаки смогут добыть в этом году 187 тыс. тонн лосося. Заседание расширенного штаба путины провел на полуострове глава Росрыболовства Илья Шестаков.
Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Министерству сельского хозяйства и ФСБ изучить возможность распространения опыта Сахалинской области по организации рыболовства в 6-мильной зоне и упрощения учета уловов прибрежного промысла.
В этом году рыбакам Республики Корея разрешено освоить в исключительной экономзоне России 36,25 тыс. тонн биоресурсов, в том числе 20,5 тыс. тонн минтая. Суда смогут выйти на промысел уже с мая.
Президент Владимир Путин утвердил Стратегию экологической безопасности РФ до 2025 г. Правительству надлежит в течение трех месяцев определить план мероприятий по ее реализации.
25 апреля 2017 года
Реализация совместных проектов на территории Курильских островов возможна только в том случае, если Япония пойдет на признание законодательства РФ на этих территориях, уверены российские эксперты.
Для школьных столовых Сахалинской области выбирают новые блюда из минтая, добытого местными компаниями. В дегустации участвуют сами учащиеся, а также их родители, педагоги и представители власти.
Обоснования общего допустимых уловов в Дальневосточном бассейне на 2018 г. представили на общественных слушаниях в ТИНРО-Центре. ОДУ минтая наука предлагает уменьшить на 110 тыс. тонн.
Совещания представителей правоохранительных, контролирующих органов и организаций рыбной отрасли позволяют обсудить проблемные вопросы и предложить меры по их решению, считают в прокуратуре Сахалинской области.
Для Российской Федерации – одного из крупнейших производителей и потребителей рыбы и морепродуктов – важно уточнение многосторонних правил субсидирования рыболовной отрасли в рамках ВТО, отметили в Минэкономразвития.
Добыча рыбы – это азарт, адреналин, необходимость постоянно быть в тонусе, в гуще событий, это не только тяжелый труд, но и особая, интересная жизнь, отмечает капитан-директор Виталий Целуйко.
Требование к регистрации предприятий, занимающихся прибрежным рыболовством, играет огромную роль для дальневосточных регионов, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на встрече президента с членами Совета законодателей.
Федеральное агентство по рыболовству подготовило методические рекомендации по опломбированию оборудования, входящего в состав технических средств контроля.
Основанный рыбопромышленниками Сахалинской области фонд «Родные острова» вошел в жюри XX экологического фестиваля «Зеленый калейдоскоп». В марте организация поддержала проведение кубка ДФО по боксу, а в планах на май – массовый забег в областном центре.
24 апреля 2017 года
«Архангельский траловый флот» второй год участвует в Seafood Expo Global в составе объединенного российского стенда. Выставка в Брюсселе – хорошая возможность для общения с покупателями, поставщиками и коллегами, считают в компании.