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Здание Министерства экономического развития. Фото из открытых источников

Россия заинтересована в переговорах по «рыбным» субсидиям в ВТО

Для Российской Федерации – одного из крупнейших производителей и потребителей рыбы и морепродуктов – важно уточнение многосторонних правил субсидирования рыболовной отрасли в рамках ВТО, отметили в Минэкономразвития.

В конце года в Буэнос-Айресе (Аргентина) запланирована 11-я Министерская конференция ВТО. Минэкономразвития уже начало активную подготовку к встрече, отметил глава ведомства Максим Орешкин на коллегии 24 апреля. Напомним, что министерская конференция является высшим органом Всемирной торговой организации.

Усиление роли РФ на конференции в Буэнос-Айресе названо в числе приоритетов в докладе, посвященном работе Минэкономразвития в 2016 г. и вопросам на 2017 г.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в числе основных задач – получить от членов ВТО согласие ограничить субсидирование рыболовства в рамках переговоров с сохранением права России на предоставление субсидий на строительство и модернизацию флота.

Переговоры по изменению правил субсидирования рыболовства названы одним из наиболее перспективных направлений во Всемирной торговой организации.

«Предложения ряда членов ВТО включают в себя запрет на предоставление субсидий, способствующих излишнему вылову и созданию избыточных мощностей, а также запрет на предоставление субсидий, связанных с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом, – говорится в докладе. – Повышение транспарентности и обеспечение применения специального и дифференцированного режима по отношению к развивающимся странам являются неотъемлемой частью предложений членов ВТО. Россия как один из крупнейших производителей и потребителей рыбы и морепродуктов заинтересована в уточнении многосторонних правил субсидирования рыболовной отрасли в рамках ВТО с целью выравнивания конкурентных условий среди членов ВТО».

Отмечено, что объемы субсидирования рыболовства в ряде стран исчисляются миллионами долларов США, тогда как в России рыболовная отрасль субсидируется в незначительных объемах.

Fishnews

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