25 апреля 2017 года

Ученые рекомендуют снизить ОДУ минтая

Обоснования общего допустимых уловов в Дальневосточном бассейне на 2018 г. представили на общественных слушаниях в ТИНРО-Центре. ОДУ минтая наука предлагает уменьшить на 110 тыс. тонн.

Материалы обоснования ОДУ по результатам исследований 2016 г. были подготовлены специалистами рыбохозяйственных институтов Дальнего Востока: ТИНРО-Центра, КамчатНИРО, СахНИРО и МагаданНИРО. В прошлом году они провели 229 экспедиций, в том числе 30 - на собственных судах. Исследованиями оказались охвачены все дальневосточные моря, восточный сектор Арктики и прилегающие воды северо-западной части Тихого океана.

Суда Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра вели исследования по 18 программам. В 34 экспедициях специалисты института и его филиалов собирали информацию в режиме мониторинга на промысловых судах. Общее количество экспедиций ТИНРО-Центра в 2016 г. осталось на уровне 2015 г., хотя и снизилось по сравнению с предыдущими годами.

По оценкам ученых, в 2018 г. в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне рекомендуемый вылов может составить 3811 тыс. тонн гидробионтов. Доля рыб в этом объеме – 84,5%, моллюсков – 8%, водорослей - 4%, ракообразных - 2,8%, а иглокожих и млекопитающих - менее чем по 0,5%, сообщает корреспондент Fishnews.

Отмечено, что в течение последних 10 лет динамика состояния запасов основных промысловых видов, таких как минтай и треска, позволила увеличивать объемы добычи. Для сельди рекомендованные объемы вылова наращивали до 2012 г., после чего, исходя из динамики запасов и информационного обеспечения прогнозов, объемы стали уменьшаться. Аналогичная ситуация наблюдается и по терпугам, но снижение по ним более существенное - в 3,5 раза. Это обусловлено тем, что практически во всех районах дальневосточных морей наблюдается устойчивое уменьшение запасов.

ОДУ минтая на 2018 г. предлагается установить на уровне 1781 тыс. тонн, что на 110 тыс. тонн меньше прогноза на текущий год. Наиболее существенно предполагается сократить разрешенные объемы в Западно-Беринговоморской зоне. Ожидается, что в этом районе основу промзапаса в летний период 2018 г. будут составлять мигрирующие из северо-восточной части моря особи средних по численности поколений 2013-2014 гг.

Также из-за естественной динамики запасов предполагается некоторое снижение добычи минтая у Курильских островов и Восточной Камчатки. В Охотском море по результатам экспедиций, проведенных в 2016 г., запасы оцениваются на среднемноголетнем уровне. При этом в размерно-возрастной структуре наблюдаются два урожайных и два среднеурожайных поколения. Согласно модельным расчетам, в ближайшие годы ученые ожидают незначительную тенденцию роста нерестового запаса, связанную с созреванием особей урожайных поколений. Однако из-за ожидаемого высокого прилова молоди в 2018 г. ОДУ минтая в трех основных подзонах Охотского моря по решению Отраслевого совета по промысловому прогнозированию Росрыболовства предлагается оставить на уровне 2017 г.

По треске к общему вылову рекомендовано почти 135 тыс. тонн, что на 11 тыс. тонн больше, чем в текущем году. Объемы решено увеличить в основном за счет роста запасов Берингова моря.

Сельди на Дальнем Востоке ученые рекомендуют наловить 377 тыс. тонн. В целом возможно смещение объемов добычи, которое будет наиболее заметно в Западно-Беринговоморской зоне, где основу составляет восточно-беринговоморская сельдь, мигрирующая в российские воды. Для этого района устанавливается возможный вылов. Уровень подходов сельди в Берингово море зависит от гидрологической ситуации и состояния запасов в его восточной части. Поэтому в зависимости от подходов в 2018 г. возможна корректировка рекомендуемых объемов.

Вылов камбал в целом по бассейну рекомендуется в 119,6 тыс. тонн - на 4,3 тыс. тонн выше уровня 2017 г. Увеличение объема происходит за счет камчатских подзон, где наблюдается небольшой рост численности этих рыб.

Прогноз по тихоокеанским лососям в 200-мильной зоне составляет 22,5 тыс. тонн (как и в предыдущие годы).

Всего ученые рекомендуют освоить в рамках общего допустимого улова в 2018 г. на Дальневосточном бассейне 2735 тыс. тонн биоресурсов. Для окончательного утверждения прогноз должен будет пройти экологическую экспертизу.

Fishnews