26 апреля 2017 года

На квоты хотят устанавливать справедливую цену

Минсельхоз предложил учитывать удаленность района промысла при расчете начальной цены на аукционах, в рамках которых реализуются доли квот на вылов в районах действия международных договоров. Такое изменение поможет устранить проблемы, которые возникли на торгах ранее, считает представитель группы «Норебо» Сергей Сенников.

В апреле на сайте regulation.gov.ru разметили проект изменений методики, утвержденной приказом Минсельхоза от 19 октября 2015 г. № 478. Напомним, что документ устанавливает правила формирования начальной цены выставляемого на продажу права на заключение договора о закреплении долей квот и (или) договора пользования водными биоресурсами в районах действия международных договоров.

При расчете минимального размера платы, который учитывается при определении начальной цены, предлагается использовать коэффициент удаленности района промысла.

Такие изменения вполне логичны, считает представитель группы «Норебо» Сергей Сенников. Участники холдинга осуществляют промысел в районах действия международных договоров. Ранее рыбаки столкнулись с проблемой завышенной стоимости лотов. С помощью коэффициента удаленности промыслового района предлагается решить этот вопрос.

Тем не менее проект нуждается в доработке, отметил собеседник Fishnews. Так, вызывают вопросы наименования районов промысла, которые используются в таблице с коэффициентами удаленности. Например, «Острова Фареры» или «Район регулирования ЮТО». Нужно привести терминологию в соответствие с нормами международного права в области рыболовства, обратил внимание Сергей Сенников. Также он указал на то, что в сопроводительных материалах не приводится информация, как рассчитывались коэффициенты удаленности, на чем они основаны.

Эксперт отметил, что при определении еще одной величины, которая используется при расчете, – коэффициента рентабельности, очень важна квалификация специалиста. В случае недоработки здесь возможны перекосы – занижение цены лота или, наоборот, ее завышение.

Fishnews