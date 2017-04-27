27 апреля 2017 года

Президент назвал основные принципы замещения импорта

При решении задачи по увеличению доли российских товаров на внутреннем рынке важно соблюдать три принципиальных момента, отметил глава государства Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Импортозамещение в промышленности и сельском хозяйстве стали темой совещания президента с членами правительства 26 апреля, сообщили Fishnews в пресс-службе Кремля.

Открывая встречу, глава государства Владимир Путин напомнил, «что резкие изменения внешней конъюнктуры, известные ограничения политического характера еще раз обозначили высокую, иногда излишне высокую зависимость от импорта некоторых товаров и услуг».

«Вместе с тем открылось и уникальное окно возможностей для развития целого ряда отраслей и секторов экономики. Прежде всего это агропромышленный комплекс в связи с освобождением рынка для отечественных производителей, машиностроение, легкая промышленность», - заявил президент.

Он пригласил участников совещания подвести текущие итоги работы по импортозамещению и определить шаги по использованию дополнительного потенциала российских предприятий. При этом глава государства выделил три принципиальных момента.

Прежде всего, отметил президент, крайне важно учитывать интересы потребителей. «Отечественная продукция должна быть конкурентоспособна как по цене, так и по качеству, соответствовать мировым требованиям и стандартам», - сказал президент.

Импортозамещение – это не самоцель, подчеркнул он. «Задача состоит не только в том, чтобы заместить импорт отечественными товарами, но и в том, чтобы увеличить экспортный потенциал российских предприятий», - расставил акценты Владимир Путин.

Второе – между российскими производителями должна быть конкуренция. «При реализации планов по импортозамещению необходимо сохранить конкурентную рыночную среду без необоснованных преференций и тепличных условий для отдельных участников рынка», - заявил президент.

Также он отметил необходимость разумных пределов господдержки. «Важно понимать, что государственная поддержка проектов импортозамещения небезгранична. Наша основная задача – стимулировать запуск новых проектов, подставить им плечо, помочь развернуться на начальном этапе их реализации. В дальнейшем успех будет зависеть от ответственности и грамотного управленческого подхода руководителей предприятий или компаний», - сказал глава государства.

Fishnews