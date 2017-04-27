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Форшмак из сельди. Фото предоставлено «Русской рыбной факторией»

Время тихоокеанской селедки

В «Русской рыбной фактории» отметили растущую популярность на российском рынке продукции из тихоокеанской сельди, прежде всего в виде пресервов. Особое место в покупательских предпочтениях занимает олюторская сельдь, с триумфом вернувшаяся на прилавки.

«Хотите олюторской селедки?» – на вопрос «Русской рыбной фактории» москвичи в прошлом году ответили ногами и кошельком. «Легендарная» (слабосоленая) и «Ароматная» (холодного копчения) сельдь стала абсолютным хитом на главных столичных ярмарках и фестивалях. Новая линейка продукции собрала целую коллекцию наград на отраслевых выставках, удостоившись признания профессионального сообщества.

Любовь покупателей знаменитая «олюторка» в свое время заслужила крупными размерами, жирностью и отменным вкусом. Технологи «Русской рыбной фактории» постарались максимально бережно воспроизвести советские рецепты засолки и копчения. Разве что на смену пресловутым жестяным банкам пришла современная двойная упаковка, которая надежно защищает рыбу, сохраняя аромат свежего продукта.

«Бочковая сельдь у нас изготавливается традиционным способом сухого посола. Слабосоленая, по большей части с икрой, в меру жирная рыба получается упругой, пряной и очень вкусной. Сельдь холодного копчения мы сначала солим по гостовским рецептам, а затем коптим на натуральных буковых опилках, добиваясь неповторимого аромата», – рассказала Fishnews заместитель генерального директора по производству Анна Гусева.

Таким же подходом руководствуются в компании при производстве пресервов из филе тихоокеанской сельди. Сейчас на московском заводе выпускают три вида продукции в масляной заливке – «оригинальная», «пряная» и «по-скандинавски». Причем особое внимание уделяется не только качеству сырья, но и правильной технологии приготовления рыбы.

Очень многие производители при изготовлении пресервов используют ингредиенты, ускоряющие созревание продукции и улучшающие ее внешний вид. Для человека такие созреватели безопасны, но при неправильном хранении есть риск, что рыба перезреет – превратится в «кашу» еще до окончания срока годности.

«Русская рыбная фактория» пошла другим путем, сведя применение консервантов к минимуму и строго соблюдая требования ГОСТа по содержанию соли. Пришлось пожертвовать сроком хранения – у пресервов он всего 30 дней, а не 60 и более. Зато консистенция сельди сохраняется плотной и немного хрустящей – ведь это натуральный продукт без химической обработки.

Fishnews

НазадМетки: выставкаикра

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