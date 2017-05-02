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Аквакультура может попасть в новый закон

Минсельхоз готовит законопроект об органической продукции. Предполагается, что предложенным регулированием смогут воспользоваться и в аквакультуре.

Для обсуждения представлен проект федерального закона «О производстве и обороте органической продукции (продукции органического производства) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

В законопроекте дается определение органической продукции: по мнению разработчиков документа, под таковой следует понимать продукцию растительного, животного, микробного происхождения, а также аквакультуры в натуральном, обработанном или переработанном виде. Она может употребляться в пищу человеком, использоваться в качестве корма для животных, посадочного и посевного материала. Условие для признания «ограникой» – производство, сертифицированное на соответствие документам национальной системы стандартизации в соответствии с требованиями законодательства РФ о техрегулировании.

При этом распространять закон на продукцию рыболовства, а также молодь, личинки, иной посадочный материал для искусственного воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов не планируется.

Соответствие производства, согласно законопроекту, будет подтверждаться в форме добровольной сертификации, сообщает корреспондент Fishnews.

Предлагается установить, что производители могут использовать термин «органическая продукция» при информировании потребителей и в рекламе только после получения сертификата соответствия. Планируется, что уполномоченное федеральное ведомство определит форму графического изображения и порядок его использования, чтобы помечать «органику».

Проект предусматривает ведение единого госреестра производителей органической продукции – перечня сведений о производителях органической продукции и видах выпускаемой ими органической продукции. Предполагается, что с помощью такого списка можно будет информировать потребителей о производителях органической продукции, подтверждать сведения для получения производителями господдержки. Вести реестр в электронной форме будет уполномоченное федеральное ведомство. Оно же должно осуществлять информационное и методическое обеспечение производителей.

Отдельная статья посвящена принципам производства и оборота органической продукции. Это, в частности, обособление такого производства, использование сырья, полученного в соответствии с требованиями документов национальной системы стандартизации без применения агрохимикатов, пестицидов, антибиотиков, стимуляторов роста и откорма животных и гормональных препаратов.

Не разрешается применение генно-инженерно-модифицированных и трансгенных организмов, а также продукции, содержащей такие организмы. Условия содержания животных с момента рождения должны соответствовать требованиям национальной системы стандартизации. Не допускается использование техники трансплантации эмбрионов, клонирования и методов генной инженерии; применение веществ и методов, которые восстанавливают свойства, утерянные в процессе переработки и хранения органической продукции. Должны использоваться упаковочные материалы, оказывающие минимальное негативное воздействие на продукцию и окружающую среду. Предусматриваются и другие принципы.

На встрече с представителями деловых кругов Ярославской области 25 апреля президент Владимир Путин поручил ускорить принятие законопроекта об органической продукции.

Fishnews

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