02 мая 2017 года

Ученые рассказали о ходе нереста в Приазовье

В реках Дон и Кубань окунь уже отнерестился, а нерест серебряного карася только начался, отмечают специалисты АзНИИРХ. По их данным, рыба отметала икру в Азово-Кубанских лиманах и нерестово-выростных хозяйствах.

Служба государственного мониторинга и научного состава Азовского НИИ рыбного хозяйства с 2017 г. участвует в наблюдениях за нерестом полупроходных и проходных видов рыб. Под наблюдением подразделения теперь Нижний Дон, включая рыбопропускные каналы Усть-Манычского, Константиновского и Николаевского гидроузлов, реки Кубань и Протока, Азово-Кубанские лиманы и нерестово-выростные хозяйства.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ, в Дону и Кубани окунь уже отнерестился, а нерест серебряного карася только начался. Среди рыбных обитателей Дона сейчас преобладает полупроходной лещ – его доля составляет 53%, а средняя масса достигает 600-700 г. В реке отмечено начало нерестовой миграции проходной черноморско-азовской сельди. В группу доминантов, доля которых превышает 5%, входят окунь, густера, пиленгас, рыбец и белый амур. «Довольно мало таких ценных видов, как судак и тарань, но в то же время радует, что в реке по-прежнему водятся голавль, жерех, вырезуб, – подчеркнули в институте. – Отмечены интенсивные миграции рыб через рыбопропускные каналы Усть-Манычского гидроузла».

Рыба отметала икру в Азово-Кубанских лиманах и в нерестово-выростных хозяйствах. Несмотря на прохладную весну, икрометание прошло в срок, рыбоводно-биологические показатели производителей были удовлетворительными, констатировали специалисты. Наиболее крупные производители отмечены в водоемах Темрюкского района, а в Ахтарско-Гривенских лиманах рыба была мельче. В НВХ перевыполнен план пропуска производителей судака и тарани, их размеры и масса в этом году существенно крупнее, чем в 2016 г.

Fishnews