02 мая 2017 года

Судовладельцы получили право на утилизационный грант

Правительство утвердило механизм возмещения затрат на приобретение новых судов взамен сданных на утилизацию. Эта мера господдержки направлена, в частности, на повышение эффективности рыболовства.

Постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 502 утверждены правила субсидирования российским организациям части затрат на приобретение (строительство) новых гражданских судов взамен сданных на утилизацию. Ожидается, что это позволит пополнить грузовой и пассажирский коммерческий флот высокотехнологичными и конкурентоспособными судами речного и смешанного плавания. Средства на выплаты предусмотрены в федеральном бюджете на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 гг.

Напомним, поручение по вопросам обновления флота дал глава государства Владимир Путин по итогам заседания президиума Госсовета, которое состоялось в августе 2016 г. в Волгограде. На встрече обсуждалось развитие внутренних водных путей.

Как сообщает корреспондент Fishnews, субсидия предполагает единовременную выплату отечественным судоходным и рыбопромысловым компаниям в счет оплаты строительства нового судна при условии сдачи на утилизацию старого судна, возраст которого превышает 30 лет и которое в течение последних пяти лет до утилизации было зарегистрировано в Государственном судовом реестре или Российском международном реестре судов. При этом утилизируемое судно должно быть сдано на утилизацию после 1 января 2016 г. Субсидия не будет предоставляться, если владельцу уже оказана господдержка по строительству нового судна в соответствии с другими нормативными правовыми актами.

Кроме того, для получения выплаты организация не должна иметь долгов по налогам, сборам и другим обязательным платежам, возврату субсидий и инвестиций, находиться в процессе реорганизации и банкротства. Для получения субсидии на каждое новое судно компания должна будет заключать договор с Минпромторгом.

Размер субсидии на приобретение (строительство) одного нового судна рыбопромыслового или технического флота составляет 10% его стоимости (без учета налога на добавленную стоимость), но не более 70 млн рублей.

Соответствие замены одного утилизируемого судна рыбопромыслового флота или судна технического флота одним новым судном соответствующего типа рассчитывается по формуле Dнс = Dус ± 15%, где: Dнс - водоизмещение порожнем нового судна (в тоннах), а Dус - водоизмещение порожнем утилизируемого судна (в тоннах).

Если организация подает заявление о предоставлении субсидии на приобретение (строительство) одного промыслового или технического судна взамен нескольких судов различных типов, сданных на утилизацию, соответствие рассчитывается по формуле Dнс = (Dус1 + Dус2 +... DусN) ± 10%, где 1, 2, ... , N - порядковый номер утилизируемого судна.

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