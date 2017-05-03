03 мая 2017 года

Ресурсы минтая оценили на путине

Сезон «А» в целом подтвердил мнение ученых о достаточно благоприятном состоянии запасов североохотоморского минтая, отмечают в КамчатНИРО. Специалисты обращают внимание на цифры вылова, а также количественный и качественный состав рыбы в уловах.

Ученые потрудились как следует

Специалисты дальневосточных отраслевых институтов традиционно принимали активное участие в информационном сопровождении охотоморской минтаевой путины. На ней работало 12 специалистов ТИНРО-Центра, 3 – КамчатНИРО, один – МагаданНИРО. По общему количеству наблюдателей, обработанных и проанализированных промысловых операций (более тысячи), выполненных биологических анализов минтая и видов прилова (свыше 200 тыс. экземпляров) прошедшая путина была рекордной, сообщили в пресс-службе Камчатского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Огромный массив промысловой и биостатистической информации еще предстоит обработать и тщательно проанализировать, однако некоторые итоги КамчатНИРО подводит уже сейчас.

Погода оказалась мягче ожидаемой

Характерной особенностью синоптических условий в северо-западной части Тихого океана в течение всего зимнего периода (декабрь 2016 г. – март 2017 г.) явилось смещение Алеутской депрессии относительно среднемноголетнего положения к западу. Основной ее центр располагался над океаном у юго-восточной Камчатки.

Наиболее мощное развитие Алеутской депрессии пришлось на февраль. Значения приземного давления в ее центре достигали 992 гПа, что ниже нормы на 7 гПа. Непосредственная близость депрессии к Камчатке и омывающим ее акваториям, что явилось причиной подхода сюда глубоких циклонов с юга, обусловила мощный приток в район относительно теплого морского воздуха. Это обстоятельство, в свою очередь, явилось главной причиной существенного «смягчения» зимних гидрометеорологических показателей, отмечают ученые.

Становление ледяного покрова в Охотском море в течение декабря 2016 г. и января 2017 г. в целом проходило по среднемноголетнему сценарию, а в некоторые периоды темпы его даже превышали обычные. Однако в конце первой декады февраля ситуация кардинально изменилась в связи с интенсификацией циклонов. В результате этого рост ледовитости практически прекратился, и преобладало разрушение покрова в связи с ветровым и волновым воздействием. Так, если в первой декаде февраля ледовитость Охотского моря соответствовала 65%, что превышало норму на 4%, то к третьей декаде марта ее значение понизилось до 42%, что ниже среднемноголетнего уровня на 25%.

Таким образом, в результате преобладания относительно теплых условий в феврале и, особенно, в марте, текущий зимний сезон по ледовитости Охотского моря статистически можно отнести к типу «малоледовитых», констатировали в институте.

По данным КамчатНИРО, в феврале и особенно в марте в результате высокой циклонической активности сложились аномально теплые и малоледовитые условия. Если в прошлом году на формирование промысловой обстановки большое значение оказывали сложные ледовые условия, то в этом — повышенная циклоническая активность и, как следствие, более частые штормы.

Уловы удалось увеличить

По данным судовых суточных донесений (ССД) из отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ОСМ), в путине 2017 г. на специализированном траловом промысле участвовало 179 добывающих судов разного типа (в прошлом году – 172 судна), принадлежащих 70 предприятиям Дальневосточного региона. Традиционно наиболее многочисленной была флотилия из Приморского края, на втором месте были сахалинские рыбаки, на третьем – камчатские. Лидером по общему вылову также был Приморский край, затем следовали Камчатский край и Сахалинская область.

По информации института, вылов минтая разноглубинными тралами в режиме промышленного рыболовства в исключительной экономзоне РФ к 10 апреля 2017 г. составил около 823,3 тыс. тонн (на отчетную дату 2016 г. - 766,8 тыс. тонн). Еще порядка 35,7 тыс. тонн (уровень прошлого года – 36,2 тыс. тонн) добыто на других видах промысла, главным образом, снюрреводном у Западной Камчатки. Общий вылов минтая по итогам сезона «А» составил 859 тыс. тонн, а освоение общего допустимого улова — 88,9%. В прошлом году путина в Северо-Охотоморской подзоне завершилась на 9 дней раньше. Отчасти поэтому в нынешнем году вылов и в абсолютном, и в относительном выражении был выше (в 2016 г. – 802,7 тыс. тонн, или 83,1% ОДУ), считают в КамчатНИРО.

Другой причиной улучшения показателей ученые назвали большее количество добывающих судов и, соответственно, большее число выполненных промысловых операций (8788 и 7945 судосуток, 20785 и 19592 траления соответственно). При этом отмечается, что средний по экспедиции улов на судосутки у тральщиков был несколько ниже, чем в прошлом году (93,7 и 96,5 тонны соответственно).

«Сравнивая прошедшую путину с прошлогодней, с точки зрения промысловой обстановки, можно заключить, что в целом она складывалась более благоприятно, даже несмотря на большее количество штормовых дней», - отметили в институте.

С рыбы «сняли мерки»

По информации наблюдателей КамчатНИРО непосредственно из экспедиции, в январе 2017 г. в Камчатско-Курильской подзоне — основном районе промысла в этом месяце — длина рыб в тралах изменялась от 29 до 54 см, а доминировали особи размерных групп 40-43 см (51,8%), большая часть которых относилась к поколению 2011 г. Среднее значение – 41,6 см. Доля минтая короче промысловой меры в среднем составляла 9,2%.

Месяцем позднее в этой подзоне размерный состав минтая в уловах практически не изменился. В Западно-Камчатской подзоне длина рыб варьировала от 27 до 54 см, а основу составляли особи размерных групп 38-41 см (56,3%) урожайного поколения 2011 г. Средняя длина была равна 39,5 см.

В марте в Северо-Охотоморской подзоне длина минтая изменялась от 27 до 57 см, а доминировали рыбы длиной 42-46 см (71,2%) в возрасте 7-8 лет. Средняя длина составила 43,5 см. В Западно-Камчатской подзоне размерный состав минтая в уловах по сравнению с февралем практически не изменился.

По данным, полученным наблюдателями КамчатНИРО, размерный состав минтая в снюрреводных уловах у Западной Камчатки существенно отличался от траловых. В феврале длина рыб изменялась от 30 до 58 см, доминировали особи длиной 43-47 см при среднем значении, равном 43,4 см. В марте основу уловов составляли экземпляры длиной 39-42 см (40,2%), а средняя длина составляла 42,3 см.

«Прошедшая путина в целом подтвердила мнение ученых о современном достаточно благоприятном (уровень выше среднего) состоянии запасов североохотоморского минтая. Об этом красноречиво свидетельствуют цифры вылова, количественный и качественный состав минтая в промысловых уловах», - резюмировали специалисты института. Они подчеркнули, что отличия прошедшей путины от прошлогодней связаны главным образом с гидрологическими, термическими, ледовыми особенностями года. Это отразилось на сроках подходов производителей к местам нереста, распределении промысловых скоплений минтая и, соответственно, добывающего флота по районам лова.

Fishnews