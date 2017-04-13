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Добыча минтая

Рыбаки закрыли охотоморскую путину

В Охотском море завершилась минтаевая путина. Отечественные суда выловили свыше 874 тыс. тонн минтая и более 95 тыс. тонн сельди. Другие результаты промысла будут подведены на ближайшем заседании ДВНПС.

Итоги сезона «А» были озвучены на заключительном заседании штаба охотоморской путины, которое провел замглавы Росрыболовства Василий Соколов. По состоянию на 10 апреля вылов минтая составил 874,6 тыс. тонн, что на 52,9 тыс. тонн выше уровня прошлого года. Как сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства, в целом по трем подзонам квота освоена на 81,7%. На промысле сельди добыто 95,3 тыс. тонн, что на 5,4 тыс. тонн больше показателя на отчетную дату 2016 г.

В соответствии с правилами рыболовства промысел в Северо-Охотоморской подзоне завершился 10 апреля, в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах лов прекращен еще 1 апреля. Флот переходит на добычу камчатско-гижигинской сельди или минтая в Восточно-Сахалинской подзоне.

По докладу замруководителя координационной группы Юрия Омельченко, в течение последней недели метеорологическая и ледовая обстановка благоприятствовала рыбакам. Флот во всех районах работал на открытой воде. Аварийных ситуаций не возникало.

В Северо-Охотоморской подзоне в рамках специализированного промысла минтая освоено 98% установленной квоты. В Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах приловы минтая при добыче донно-пищевых объектов снюрреводами не превышают 10-15 тонн в сутки.

На Северных Курилах работает не более пяти судов. Промысловая обстановка остается неудовлетворительной. Уловы составляют около 30 тонн на судосутки. В районе продолжают работать суда снюрреводного промысла со сдачей улова на береговые предприятия. Уровень освоения составляет 21% от промышленной квоты.

В Восточно-Сахалинской подзоне работает 20 судов по промышленным квотам и одно – по прибрежным. Промысловая обстановка стабильна. Суточные уловы – порядка 250 тонн на судно, квота освоена на уровне 14%.

Промысел сельди в Северо-Охотоморской подзоне также остановлен с 10 апреля. Освоено около 27% установленной квоты. В Западно-Камчатской подзоне промысловая обстановка в целом улучшается, хотя наиболее эффективна по-прежнему работа по ночам.

В районе промысла находится 26 единиц транспорта, под погрузкой ежедневно – от 12 до 16 судов. За неделю закончили погрузку и снялись в порт 10 транспортных рефрижераторов. Работу флота и перегрузы контролируют 30 инспекторов и два патрульных судна. Экспедицию сопровождают девять наблюдателей из ТИНРО-Центра, КамчатНИРО и МагаданНИРО.

По данным Приморского теруправления, в порты края доставлено более 533 тыс. тонн минтая, что на 20 тыс. тонн больше, чем на отчетную дату прошлого года. Свыше 100 тыс. тонн продукции оформлено для поставок на внутренний рынок, в прошлом году – 93 тыс. тонн. В поставках сельди – около 92,5 тыс. тонн – на российский рынок направлено 67 тыс. тонн, на экспорт – 25 тыс. тонн.

Средняя загрузка холодильников составляет 56,6%, в ней увеличивается доля минтая. Из Владивостока в западные регионы страны отправлен 31 поезд с рыбопродукцией. Стоимость доставки до Москвы по сравнению с прошлым годом не увеличилась.

Василий Соколов напомнил, что сразу после майских праздников во Владивостоке традиционно пройдет заседание Дальневосточного научно-промыслового совета, на котором будут рассматриваться результаты охотоморской путины.

«На ДВНПС будет представлен отчет отраслевой науки по итогам минтаевой экспедиции, также ждем доклад от наших коллег – представителей Пограничной службы ФСБ России. Кроме того, состоится обсуждение изменений в правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна», – отметил замруководителя федерального агентства.

Fishnews

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