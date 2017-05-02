04 мая 2017 года

Лещ и сом «ушли» из сетей не по адресу

В Астраханской области сотрудники полиции задержали работников рыболовецкого предприятия, подозреваемых в хищении леща и сома из улова. Мужчин взяли непосредственно с добычей.

Лодку с двумя гражданами остановили на реке Сарбай около села Сорочье сотрудники группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Володарскому району. У задержанных изъяли в общей сложности 115 кг леща и сома, сообщили Fishnews в пресс-службе УМВД России по Астраханской области. Возбуждено уголовное дело.

В управлении отметили, что это не единственный случай в ходе операции «Путина», когда профессиональные рыбаки попадаются на краже из уловов колхозов и артелей.

Fishnews