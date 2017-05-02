Лещ и сом «ушли» из сетей не по адресу

02 мая 2017 года
Истекают сроки, на которые были избраны меры пресечения в отношении директора ТИНРО-Центра Льва Бочарова и его первого заместителя Юрия Блинова. В поддержку руководства института выступили отраслевые ассоциации, коллеги-ученые, рыбацкие компании.
24 апреля 2017 года
В Ставропольском крае правоохранители задержали подозреваемого в краже более 215 кг годовалого малька карпа из водоема рыборазводного завода. Сообщается, что похититель собирался продать добычу конкурирующим предприятиям.
14 апреля 2017 года
В Московской области возбуждено уголовное дело по факту сброса загрязняющих веществ в реку Вохонку. Отравление воды привело к массовой гибели рыбы.
22 марта 2017 года
В Бурятии за незаконную добычу омуля осуждены два брата. Их приговорили к условному лишению свободы и возмещению ущерба в размере 925 тыс. рублей.
20 марта 2017 года
В Астраханской области правоохранители задержали двух мужчин, перевозивших похищенные секции металлического забора. Один из них рассказал, что решился на кражу из-за неудачной рыбалки.
17 марта 2017 года
17 марта Фрунзенский районный суд Владивостока вынес решение о содержании директора Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра Льва Бочарова под домашним арестом.
04 мая 2017 года
Ассоциация «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» готовится к лососевой путине. Рекомендации по мерам регулирования промысла руководитель объединения Максим Козлов предложил обсудить на рабочей группе в рамках ДВНПС.
Правительство Кении вводит меры по доставке на берег всей рыбы, пойманной в исключительной экономзоне страны. Ожидается, что это позволит нарастить рыбоперерабатывающие мощности республики с нынешних 2,5 тыс. тонн до 18,65 тыс. тонн в течение 18 месяцев.
Минсельхоз представил изменения, которые планируется внести в Положение об осуществлении госмониторинга водных биоресурсов и применения его данных. При этом предлагается признать утратившим силу постановление правительства от 26 февраля 1999 г. № 226.
На площадке Комитета по рыболовству ФАО (КОФИ) представили первую рабочую версию Глобального реестра рыболовных судов, рефрижераторных транспортных судов и судов снабжения. Планируется, что эта система позволит эффективнее противодействовать ННН-промыслу.
Российский морской регистр судоходства вводит QR-код для защиты документов, выдаваемых по результатам технического наблюдения в промышленности. Предполагается, что это позволит оперативно проверять подлинность свидетельств.
В июне в заповеднике «Магаданский» пройдет учет мидий для оценки экологического состояния Охотского моря. Моллюсков исследуют ежегодно на протяжении четырех лет.
Общий вылов российских рыбодобывающих организаций к началу мая превысил 1,77 млн тонн водных биоресурсов – на 3% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
03 мая 2017 года
Сезон «А» в целом подтвердил мнение ученых о достаточно благоприятном состоянии запасов североохотоморского минтая, отмечают в КамчатНИРО. Специалисты обращают внимание на цифры вылова, а также количественный и качественный состав рыбы в уловах.
По иску прокурора Красноярска суд запретил распространять в интернете информацию о реализации сибирского осетра, нельмы, стерляди, тайменя. Объявления о продаже рыбы, занесенной в Красную книгу, надзорное ведомство обнаружило на четырех сайтах.
Аукцион по распределению участков для аквакультуры был объявлен в Приморье в сентябре прошлого года, однако территориальное управление ФАС посчитало, что при проведении торгов были допущены нарушения.