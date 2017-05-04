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Полуостров Кони. Фото В. Рябкова

Об экологии Охотского моря расскажут мидии

В июне в заповеднике «Магаданский» пройдет учет мидий для оценки экологического состояния Охотского моря. Моллюсков исследуют ежегодно на протяжении четырех лет.

Мидии – одни из самых распространенных видов моллюсков на охотском побережье, доступных для ежегодного наблюдения. Учет представляет собой сбор, очистку и замер ракушек на специальных площадках.

Организатором учета выступает заповедник «Магаданский», к участию привлекаются волонтеры. Как сообщили Fishnews в пресс-службе заповедника, исследования мидий пройдут с 6 по 13 июня на научном стационаре на полуострове Кони.

Fishnews


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Лента новостей

04 мая 2017 года

Максим Козлов: На первом плане – подготовка к путине

Ассоциация «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» готовится к лососевой путине. Рекомендации по мерам регулирования промысла руководитель объединения Максим Козлов предложил обсудить на рабочей группе в рамках ДВНПС.

Кения стимулирует рыбопереработку радикальными мерами

Правительство Кении вводит меры по доставке на берег всей рыбы, пойманной в исключительной экономзоне страны. Ожидается, что это позволит нарастить рыбоперерабатывающие мощности республики с нынешних 2,5 тыс. тонн до 18,65 тыс. тонн в течение 18 месяцев.

На ОСМ посмотрят по-новому

Минсельхоз представил изменения, которые планируется внести в Положение об осуществлении госмониторинга водных биоресурсов и применения его данных. При этом предлагается признать утратившим силу постановление правительства от 26 февраля 1999 г. № 226.

Сведения о рыбацком флоте собирают во всемирную базу

На площадке Комитета по рыболовству ФАО (КОФИ) представили первую рабочую версию Глобального реестра рыболовных судов, рефрижераторных транспортных судов и судов снабжения. Планируется, что эта система позволит эффективнее противодействовать ННН-промыслу.

Регистр судоходства решил использовать QR-код

Российский морской регистр судоходства вводит QR-код для защиты документов, выдаваемых по результатам технического наблюдения в промышленности. Предполагается, что это позволит оперативно проверять подлинность свидетельств.

Рыбаки добились прибавки в 3%

Общий вылов российских рыбодобывающих организаций к началу мая превысил 1,77 млн тонн водных биоресурсов – на 3% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лещ и сом «ушли» из сетей не по адресу

В Астраханской области сотрудники полиции задержали работников рыболовецкого предприятия, подозреваемых в хищении леща и сома из улова. Мужчин взяли непосредственно с добычей.

03 мая 2017 года

Ресурсы минтая оценили на путине

Сезон «А» в целом подтвердил мнение ученых о достаточно благоприятном состоянии запасов североохотоморского минтая, отмечают в КамчатНИРО. Специалисты обращают внимание на цифры вылова, а также количественный и качественный состав рыбы в уловах.

«Краснокнижную» рыбу убирают из глобальной сети

По иску прокурора Красноярска суд запретил распространять в интернете информацию о реализации сибирского осетра, нельмы, стерляди, тайменя. Объявления о продаже рыбы, занесенной в Красную книгу, надзорное ведомство обнаружило на четырех сайтах.

Приморское теруправление отменило торги по рыбоводным участкам

Аукцион по распределению участков для аквакультуры был объявлен в Приморье в сентябре прошлого года, однако территориальное управление ФАС посчитало, что при проведении торгов были допущены нарушения.

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Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

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Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Рыбная отрасль – драйвер роста экономики региона

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки могут готовить заявки

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Председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» Максим КОЗЛОВ

Председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области»

Максим КОЗЛОВ

На первом плане – подготовка к путине

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Сахалинской области Андрей КОВАЛЕНКО

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области

Андрей КОВАЛЕНКО

Повестка обсуждений для бизнеса и власти насыщенная

Капитан-директор Виталий ЦЕЛУЙКО. Фото из личного архива

Капитан-директор компании «Южно-Курильский рыбокомбинат»

Виталий ЦЕЛУЙКО

На промысле жизнь протекает интересно!

Председатель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Озерновского региона Сергей БАРАБАНОВ

Председатель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Озерновского региона

Сергей БАРАБАНОВ

Для развития нужен ресурс

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Начальник управления аквакультуры Федерального агентства по рыболовству Виктор АШАРИН

Начальник управления аквакультуры Федерального агентства по рыболовству

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Росрыболовству удалось снять часть претензий рыбоводов

Заместитель первого проректора по научной работе ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» Игорь КИМ

Заместитель первого проректора по научной работе Дальрыбвтуза

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