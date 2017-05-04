04 мая 2017 года

Об экологии Охотского моря расскажут мидии

В июне в заповеднике «Магаданский» пройдет учет мидий для оценки экологического состояния Охотского моря. Моллюсков исследуют ежегодно на протяжении четырех лет.

Мидии – одни из самых распространенных видов моллюсков на охотском побережье, доступных для ежегодного наблюдения. Учет представляет собой сбор, очистку и замер ракушек на специальных площадках.

Организатором учета выступает заповедник «Магаданский», к участию привлекаются волонтеры. Как сообщили Fishnews в пресс-службе заповедника, исследования мидий пройдут с 6 по 13 июня на научном стационаре на полуострове Кони.

Fishnews