04 мая 2017 года

Регистр судоходства решил использовать QR-код

Российский морской регистр судоходства вводит QR-код для защиты документов, выдаваемых по результатам технического наблюдения в промышленности. Предполагается, что это позволит оперативно проверять подлинность свидетельств.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе РС, QR-коды внедрены с апреля 2017 г. для всех документов за исключением форм 6.5.30 и 6.5.31. В отношении них инициатива будет реализована позднее.

Обозначение проставляется в правом нижнем углу свидетельства и позволяет оперативно проверять подлинность документов: все оформленные РС свидетельства размещаются в базе данных «Одобренные материалы и изделия, поставщики услуг, предприятия» на сайте Регистра. Для считывания QR-кодов используется соответствующее свободно распространяемое (бесплатное) программное обеспечение, отметили в пресс-службе.

Fishnews