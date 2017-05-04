04 мая 2017 года

На ОСМ посмотрят по-новому

Минсельхоз представил изменения, которые планируется внести в Положение об осуществлении госмониторинга водных биоресурсов и применения его данных. При этом предлагается признать утратившим силу постановление правительства от 26 февраля 1999 г. № 226.

Опубликован проект постановления «О внесении изменений в Положение об осуществлении государственного мониторинга водных биоресурсов и применении его данных и признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ».

Цель поправок – определить отраслевую систему мониторинга (ОСМ) как многофункциональную информационно-аналитическую систему, обеспечивающую сбор, обработку, хранение и предоставление данных о деятельности судов рыбопромыслового флота и организаций рыбохозяйственного комплекса государственным органам исполнительной власти на основании заключенных соглашений об информационном взаимодействии. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту. Заявлено также обеспечение международного информационного обмена такими данными на основании международных договоров.

Предлагается предусмотреть, что Министерство сельского хозяйства РФ разрабатывает и утверждает положение об ОСМ, а Росрыболовство является головным оператором системы и обладателем содержащейся в ней информации. За ЦСМС планируется закрепить обеспечение эксплуатации и информационной безопасности ОСМ, сообщает корреспондент Fishnews.

Как отмечено в пояснительной записке, проект направлен на борьбу с ННН-промыслом и повышение эффективности взаимодействия органов госвласти по этому направлению.

Примечательно, что постановление правительства РФ от 26 февраля 1999 г. № 226 «О создании отраслевой системы мониторинга водных биоресурсов, наблюдения и контроля за деятельностью промысловых судов» предлагается признать утратившим силу.

Fishnews