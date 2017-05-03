Россия увеличила производство рыбопродукции

03 мая 2017 года
За первый сезон минтаевой путины инспекторы выявили 54 нарушения в сфере охраны морских биоресурсов. В основном фиксировались несоответствие ССД промысловой документации, неучтенная продукция на борту, превышение допустимого выхода икры и прилова молоди.
02 мая 2017 года
В реках Дон и Кубань окунь уже отнерестился, а нерест серебряного карася только начался, отмечают специалисты АзНИИРХ. По их данным, рыба отметала икру в Азово-Кубанских лиманах и нерестово-выростных хозяйствах.
28 апреля 2017 года
В Республике Карелия планируют построить селекционно-племенной центр рыбоводства. Это предприятие позволит региону решать, в частности, проблему импортозамещения молоди.
В «Русской рыбной фактории» отметили растущую популярность на российском рынке продукции из тихоокеанской сельди, прежде всего в виде пресервов. Особое место в покупательских предпочтениях занимает олюторская сельдь, с триумфом вернувшаяся на прилавки.
24 апреля 2017 года
В этом году, по оценкам ученых, рыбаки смогут добыть на Дальнем Востоке порядка 319 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Непростая путина ожидается в Сахалинской области.
18 апреля 2017 года
Большинство предложений на рынке специализированного оборудования для переработки икры рассчитаны на 5-10 тонн сырья в сутки. Оказалось, что на оборудование мощностью до 2 тонн тоже есть спрос.
05 мая 2017 года
В рамках двусторонней комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства Россия и Марокко рассмотрят условия промысла российских рыбаков в водах африканского государства и ряд других вопросов.
Продолжается работа по переходу на межведомственную информационно-аналитическую систему «Рыболовство». Внесение изменений в положение о госмониторинге водных биоресурсов – часть этого процесса, рассказал начальник ЦСМС Артем Вилкин.
Участники межведомственного совещания в Республике Крым решили рассмотреть возможность введения ограничений на определенные орудия для добычи цист артемии в заливе Сиваш. На некоторых акваториях лов этого рачка предлагают запретить совсем.
Веселовское водохранилище в Ростовской области заселяют растительноядными видами рыб для борьбы с зарастанием водорослями. Практику, возможно, распространят на другие водоемы региона.
04 мая 2017 года
4 мая суд во Владивостоке рассмотрел вопрос о продлении срока действия меры пресечения в отношении директора ТИНРО-Центра Льва Бочарова. Домашний арест продлен до 9 августа.
Участники аквакультурного рынка положительно оценили возможности, предусмотренные в законопроекте об органической продукции. Однако фермеры считают, что маркировка скорее пригодится крупным хозяйствам, которые работают на экспорт.
Ассоциация «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» готовится к лососевой путине. Рекомендации по мерам регулирования промысла руководитель объединения Максим Козлов предложил обсудить на рабочей группе в рамках ДВНПС.
Правительство Кении вводит меры по доставке на берег всей рыбы, пойманной в исключительной экономзоне страны. Ожидается, что это позволит нарастить рыбоперерабатывающие мощности республики с нынешних 2,5 тыс. тонн до 18,65 тыс. тонн в течение 18 месяцев.
Минсельхоз представил изменения, которые планируется внести в Положение об осуществлении госмониторинга водных биоресурсов и применения его данных. При этом предлагается признать утратившим силу постановление правительства от 26 февраля 1999 г. № 226.
На площадке Комитета по рыболовству ФАО (КОФИ) представили первую рабочую версию Глобального реестра рыболовных судов, рефрижераторных транспортных судов и судов снабжения. Планируется, что эта система позволит эффективнее противодействовать ННН-промыслу.