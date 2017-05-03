05 мая 2017 года

Россия увеличила производство рыбопродукции

За январь-март 2017 г. объем выпуска рыбопродукции в РФ составил 1,424 млн тонн. Такие данные приводит Федеральное агентство по рыболовству со ссылкой на Росстат.

По сравнению с показателем за первый квартал 2016 г. производство рыбной продукции в России выросло на 4,8%, сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР.

В ведомстве отметили рост выпуска мороженой рыбы на 2,4% – до 785,1 тыс. тонн. Производство икры и ее заменителей увеличилось на 13,6% – до 31,5 тыс. тонн. Мороженых ракообразных – на 16,2%, до 10,9 тыс. тонн; копченой рыбы, включая филе, – на 3,3%, до 13,4 тыс. тонн.

В то же время сократилось производство товаров категории «рыба, приготовленная или консервированной другим способом, кроме готовых блюд из рыбы» выросло на 9,8%, до 214,9 тыс. тонн. Выпуск консервов рыбных натуральных снизился на 30,5%, до 16,1 тыс. тонн.

Fishnews