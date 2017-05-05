05 мая 2017 года

На добычу артемии в Сиваше могут ввести новые ограничения

Участники межведомственного совещания в Республике Крым решили рассмотреть возможность введения ограничений на определенные орудия для добычи цист артемии в заливе Сиваш. На некоторых акваториях лов этого рачка предлагают запретить совсем.

В министерстве сельского хозяйства Республики Крым прошло расширенное выездное совещание по вопросам добычи цист артемии в заливе Сиваш Азовского моря. Встречу провел руководитель Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства Игорь Рулев. Также в работе приняли участие представители Крымского отдела ТУ, Азовского НИИ рыбного хозяйства и его Керченского филиала, ФСБ России, Министерства внутренних дел, Госкомитета ветеринарии республики, Главного следственного управления Следственного комитета по РК, прокуратуры Крыма и пользователей.

Темой совещания было недопущение легализации на Крымском полуострове цист рачка, добытых преступным путем в других регионах. На встрече обсудили вопросы законности вылова артемии в заливе Сиваш, ее транспортировки за пределы республики и дальнейшей реализации. Также рассматривалась необходимость корректировки рекомендованного объема добычи цист либо введения запрета на их освоение, сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления.

Участники совещания решили рассмотреть ограничения на разрешенные орудия лова для добычи цист артемии и возможность введения запрета на вылов рачка в некоторых районах залива Сиваш. «Предложено организовать рабочие группы либо присутствие отдельных представителей правоохранительных органов, органов прокуратуры, отраслевых научных организаций, представителей Росрыболовства для участия в оформлении ветеринарных свидетельств на добытую артемию», - рассказали в пресс-службе. Также рекомендовано усилить контроль со стороны пограничников за добычей цист артемии в Сиваше.

Fishnews