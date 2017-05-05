05 мая 2017 года

РФ и Марокко обсудят вопросы промысла и торговли рыбой

В рамках двусторонней комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства Россия и Марокко рассмотрят условия промысла российских рыбаков в водах африканского государства и ряд других вопросов.

В Марокко начала работу вторая сессия российско-марокканской смешанной комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства. Российскую делегацию на переговорах возглавил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, марокканскую – генеральный секретарь департамента морского рыболовства Министерства сельского хозяйства и морского рыболовства Марокко Закия Дриуш.

Среди заявленных тем встречи – итоги первого года реализации соглашения от 15 марта 2016 г., по которому Марокко ежегодно выделяет российской стороне квоту на вылов мелких пелагических видов рыб и определяет количество судов, одновременно ведущих промысел. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, в настоящее время российские рыболовные суда не осуществляют лов в атлантической рыболовной зоне Марокко в связи с полным освоением квоты, предоставленной на 2016-2017 гг.

В ходе сессии стороны намерены затронуть вопросы научно-технического и экономического сотрудничества, а также подготовки морских кадров. Участники должны согласовать условия промысла на второй год действия соглашения: объем добычи, видовой состав улова, количество и тип судов, допущенных к промыслу в марокканской зоне.

В рамках работы комиссии планируется обсудить детали поставок на российский рынок рыбной продукции из Марокко. В феврале 2017 г. Россельхознадзор направил марокканской стороне отчет о нарушениях, выявленных в ходе инспекции местных предприятий. В марте из Марокко поступили документы, подтверждающие устранение замечаний, и письмо о том, что 12 марокканских предприятий соответствуют всем нормам и требованиям РФ и ожидают снятия временных ограничений на поставку рыбопродукции на российский рынок.

Fishnews