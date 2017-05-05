Новости

Опломбирование ТСК: важно не забыть про переходный период

Для эффективного использования на практике методических рекомендаций по опломбированию ТСК важно установить переходный период для проведения всех требуемых процедур, отмечают в Ассоциации «Ярусный промысел».

Напомним, что Росрыболовство подготовило и направило на рассмотрение в заинтересованные ведомства методические рекомендации по опломбированию оборудования, входящего в состав технических средств контроля.

Опломбирование аппаратуры должно быть приведено в соответствие с разработанными рекомендациями в срок до 1 июля 2017 г.

Свою оценку документу дают и рыбопромышленники. В частности, как сообщили Fishnews в Ассоциации «Ярусный промысел», каких-либо замечаний к содержанию методических рекомендаций, процедуре опломбирования ТСК и порядку их тестирования не нашлось. Вместе с тем в объединении обратили внимание на важный момент, связанный с процедурой применения этих рекомендаций.

По словам вице-президента ассоциации Вячеслава Бычкова, разработанный документ, хотя и носит рекомендательный характер, описывает достаточно жесткую процедуру подготовки к освидетельствованию ТСК. На практике процедура опломбирования технических средств контроля, их тестирование и оформление свидетельства соответствия ТСК потребуют от судовладельцев определенных временных и финансовых затрат, т.к. предусматривают снятие судна с промысла и его заход в порт для проведения необходимых работ аттестованным специалистом. Придется корректировать производственные программы, терять промысловое время и т.д.

«Мы считаем, что необходимо установить переходный период не до 1 июля, а до конца текущего года – для того, чтобы у судовладельцев было время на опломбирование аппаратуры в соответствии с разработанными рекомендациями. Либо методические рекомендации должны использоваться только в отношении вновь тестируемых ТСК», – выразил позицию ассоциации собеседник Fishnews.

По словам Вячеслава Бычкова, после принятия приказа Минсельхоза № 294, утвердившего сам порядок оснащения судов ТСК, рыбохозяйственным компаниям было отведено достаточно времени для перехода на регламентированные технические средства контроля. «В результате все спокойно успели перейти с системы «Аргос» на «Инмарсат» или «Гонец». Было бы разумно и в данном случае не ставить судовладельцев в условия форс-мажора и дать достаточно времени на выполнение процедуры опломбирования ТСК», - добавил он.

Fishnews

НазадМетки: росрыболовство

Похожие новости

05 мая 2017 года

Росрыболовство рассчитывает обсудить жаберные сети на ДВНПС

Проблема использования жаберных сетей при добыче лососей актуальна, ограничения необходимы, считают в Росрыболовстве. Детально рассмотреть тему планируется в рамках заседания Дальневосточного научно-промыслового совета.

РФ и Марокко обсудят вопросы промысла и торговли рыбой

В рамках двусторонней комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства Россия и Марокко рассмотрят условия промысла российских рыбаков в водах африканского государства и ряд других вопросов.

Отраслевая система мониторинга вырастет в статусе

Продолжается работа по переходу на межведомственную информационно-аналитическую систему «Рыболовство». Внесение изменений в положение о госмониторинге водных биоресурсов – часть этого процесса, рассказал начальник ЦСМС Артем Вилкин.

На добычу артемии в Сиваше могут ввести новые ограничения

Участники межведомственного совещания в Республике Крым решили рассмотреть возможность введения ограничений на определенные орудия для добычи цист артемии в заливе Сиваш. На некоторых акваториях лов этого рачка предлагают запретить совсем.

04 мая 2017 года

Максим Козлов: На первом плане – подготовка к путине

Ассоциация «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» готовится к лососевой путине. Рекомендации по мерам регулирования промысла руководитель объединения Максим Козлов предложил обсудить на рабочей группе в рамках ДВНПС.

На ОСМ посмотрят по-новому

Минсельхоз представил изменения, которые планируется внести в Положение об осуществлении госмониторинга водных биоресурсов и применения его данных. При этом предлагается признать утратившим силу постановление правительства от 26 февраля 1999 г. № 226.

Лента новостей

05 мая 2017 года

Лучших рыбаков выбрали на Камчатке

Итоги конкурса «Лучший по профессии» в рыбной отрасли подвели в Камчатском крае. Победителям в десяти номинациях вручили дипломы, подарки и денежные сертификаты.

Георгий Мартынов: Подзоне Приморье необходимы ресурсные исследования

В подзоне Приморье есть серьезный промысловый запас минтая, который надо только подтвердить, отмечает президент АРПП Георгий Мартынов. По его словам, рыбаки края уверены, что этот ресурс нужно выводить из «одуемых» в возможный вылов.

Росрыболовство рассчитывает обсудить жаберные сети на ДВНПС

Проблема использования жаберных сетей при добыче лососей актуальна, ограничения необходимы, считают в Росрыболовстве. Детально рассмотреть тему планируется в рамках заседания Дальневосточного научно-промыслового совета.

У берегов Западной Африки хозяйничают китайские браконьеры

Гвинея, Сьерра-Леоне и Гвинея-Биссау совместно с Гринпис провели рейд вдоль атлантического побережья Африки. В результате за ННН-промысел были задержаны 11 судов, большинство из которых принадлежит китайским компаниям.

РФ и Марокко обсудят вопросы промысла и торговли рыбой

В рамках двусторонней комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства Россия и Марокко рассмотрят условия промысла российских рыбаков в водах африканского государства и ряд других вопросов.

Отраслевая система мониторинга вырастет в статусе

Продолжается работа по переходу на межведомственную информационно-аналитическую систему «Рыболовство». Внесение изменений в положение о госмониторинге водных биоресурсов – часть этого процесса, рассказал начальник ЦСМС Артем Вилкин.

На добычу артемии в Сиваше могут ввести новые ограничения

Участники межведомственного совещания в Республике Крым решили рассмотреть возможность введения ограничений на определенные орудия для добычи цист артемии в заливе Сиваш. На некоторых акваториях лов этого рачка предлагают запретить совсем.

Россия увеличила производство рыбопродукции

За январь-март 2017 г. объем выпуска рыбопродукции в РФ составил 1,424 млн тонн. Такие данные приводит Федеральное агентство по рыболовству со ссылкой на Росстат.

Водохранилище оздоровят толстолобиком и белым амуром

Веселовское водохранилище в Ростовской области заселяют растительноядными видами рыб для борьбы с зарастанием водорослями. Практику, возможно, распространят на другие водоемы региона.

04 мая 2017 года

Суд рассмотрел вопрос по мере пресечения директору ТИНРО

4 мая суд во Владивостоке рассмотрел вопрос о продлении срока действия меры пресечения в отношении директора ТИНРО-Центра Льва Бочарова. Домашний арест продлен до 9 августа.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Рыбная отрасль – драйвер роста экономики региона

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки могут готовить заявки

Все материалы

Интервью

Председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» Максим КОЗЛОВ

Председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области»

Максим КОЗЛОВ

На первом плане – подготовка к путине

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Сахалинской области Андрей КОВАЛЕНКО

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области

Андрей КОВАЛЕНКО

Повестка обсуждений для бизнеса и власти насыщенная

Капитан-директор Виталий ЦЕЛУЙКО. Фото из личного архива

Капитан-директор компании «Южно-Курильский рыбокомбинат»

Виталий ЦЕЛУЙКО

На промысле жизнь протекает интересно!

Председатель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Озерновского региона Сергей БАРАБАНОВ

Председатель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Озерновского региона

Сергей БАРАБАНОВ

Для развития нужен ресурс

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Подзоне Приморье необходимы ресурсные исследования

Начальник управления аквакультуры Федерального агентства по рыболовству Виктор АШАРИН

Начальник управления аквакультуры Федерального агентства по рыболовству

Виктор АШАРИН

Росрыболовству удалось снять часть претензий рыбоводов

Все материалы

Крупным планом

Форум «Рыбная отрасль: юридические аспекты развития»

Юридический форум выработал рекомендации для отрасли

Сегодня Yantai Moon занимает более 60% внутреннего рынка по пищевому холоду и около 40% – по промышленному

Yantai Moon – 60 лет на рынке холодопроизводства

Все материалы

События

В столице Бельгии прошла 25-я выставка Seafood Expo Global / Seafood Processing Global

Брюссельские маршруты российского экспорта

В поселке Чныррах Хабаровского края весело отметили День корюшки

День корюшки удался на славу

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.