05 мая 2017 года

Опломбирование ТСК: важно не забыть про переходный период

Для эффективного использования на практике методических рекомендаций по опломбированию ТСК важно установить переходный период для проведения всех требуемых процедур, отмечают в Ассоциации «Ярусный промысел».

Напомним, что Росрыболовство подготовило и направило на рассмотрение в заинтересованные ведомства методические рекомендации по опломбированию оборудования, входящего в состав технических средств контроля.

Опломбирование аппаратуры должно быть приведено в соответствие с разработанными рекомендациями в срок до 1 июля 2017 г.

Свою оценку документу дают и рыбопромышленники. В частности, как сообщили Fishnews в Ассоциации «Ярусный промысел», каких-либо замечаний к содержанию методических рекомендаций, процедуре опломбирования ТСК и порядку их тестирования не нашлось. Вместе с тем в объединении обратили внимание на важный момент, связанный с процедурой применения этих рекомендаций.

По словам вице-президента ассоциации Вячеслава Бычкова, разработанный документ, хотя и носит рекомендательный характер, описывает достаточно жесткую процедуру подготовки к освидетельствованию ТСК. На практике процедура опломбирования технических средств контроля, их тестирование и оформление свидетельства соответствия ТСК потребуют от судовладельцев определенных временных и финансовых затрат, т.к. предусматривают снятие судна с промысла и его заход в порт для проведения необходимых работ аттестованным специалистом. Придется корректировать производственные программы, терять промысловое время и т.д.

«Мы считаем, что необходимо установить переходный период не до 1 июля, а до конца текущего года – для того, чтобы у судовладельцев было время на опломбирование аппаратуры в соответствии с разработанными рекомендациями. Либо методические рекомендации должны использоваться только в отношении вновь тестируемых ТСК», – выразил позицию ассоциации собеседник Fishnews.

По словам Вячеслава Бычкова, после принятия приказа Минсельхоза № 294, утвердившего сам порядок оснащения судов ТСК, рыбохозяйственным компаниям было отведено достаточно времени для перехода на регламентированные технические средства контроля. «В результате все спокойно успели перейти с системы «Аргос» на «Инмарсат» или «Гонец». Было бы разумно и в данном случае не ставить судовладельцев в условия форс-мажора и дать достаточно времени на выполнение процедуры опломбирования ТСК», - добавил он.

Fishnews