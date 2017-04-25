25 апреля 2017 года

Судовладельцам расскажут, как правильно опломбировать ТСК

Федеральное агентство по рыболовству подготовило методические рекомендации по опломбированию оборудования, входящего в состав технических средств контроля.

Сейчас рекомендации направлены на рассмотрение в заинтересованные ведомства – Федеральную службу безопасности, министерства транспорта и сельского хозяйства. Затем разъяснения доведут до судовладельцев и сервисных организаций, пломбирующих технические средства контроля.

Также Росрыболовство отправило в Минсельхоз свои предложения по внесению уточнений в приказ от 13 июля 2016 г. № 294 «Об утверждении Порядка оснащения судов техническими средствами контроля и их видов».

В первоначальной версии приказа вопросы установки, обслуживания, пломбировки корпусов блоков ТСК были отнесены к компетенции сервисных организаций и судовладельца. Однако пограничники выявили на некоторых судах недочеты в опломбировании. Чтобы избежать поводов для приостановки промысла и направления судов в порты, были согласованы основные вопросы опломбирования ТСК, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В частности, было решено, что опломбировка аппаратуры автоматизированной идентификационной системы не требуется, так как АИС является навигационным оборудованием, предусматривающим подключение различных устройств, а также ввод навигационных данных для обеспечения безопасности мореплавания.

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков предписал разработать единые методические рекомендации по опломбировке.

Опломбирование аппаратуры, входящей в состав ТСК, должно быть приведено в соответствие с разработанными рекомендациями в срок до 1 июля 2017 г.

Fishnews