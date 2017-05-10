10 мая 2017 года

Инфраструктурные объекты поддержат на 30%

Правительство установило дополнительный критерий отбора для инвестпроектов на Дальнем Востоке, претендующих на получение господдержки для строительства объектов инфраструктуры.

Постановлением от 28 апреля 2017 г. № 503 внесены изменения в методику отбора и поддержки инвестиционных проектов, планируемых к реализации на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства, в целях повышения эффективности отбора инвестпроектов, получающих господдержку, установлен дополнительный критерий. Объем государственной поддержки, которая может предоставляться в форме бюджетных инвестиций и субсидий, на создание или реконструкцию объекта инфраструктуры не должен превышать 30% заявленных частных инвестиций на реализацию инвестиционного проекта.

В методику также добавлены положения об установке предельных объемов государственной поддержки, оказываемой инвестору проекта, и о мониторинге реализации инвестиционных проектов.

Fishnews