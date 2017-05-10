10 мая 2017 года

Условия добычи «вишневого лосося» определили на Сахалине

Спортивно-любительский лов симы на Сахалине будет открыт 20 мая. Возможный вылов на острове этого вида лососей составляет около 26 тонн.

Организацию спортивно-любительского лова симы обсудила комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб в Сахалинской области. Определены сроки открытия лова – с 20 мая. Сроки запрета организации любительской рыбалки отличаются в зависимости от места добычи и могут быть скорректированы по результатам мониторинговых работ в 2017 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Также установлены объемы вылова по водным объектам и их частям. Больше всего предлагается поймать на реке Лютоге – 10 тонн. На участке от мыса Тихий до мыса Анива – 3,5 тонны, на участке от мыса Терпения до мыса Тихий – 2,5 тонны, такой же объем – на реке Урюм. На реке Тамбовке объем добычи установлен в 1,5 тонны. В заливе Анива – 1,278 тонны. Также определен объем для Западно-Сахалинской подзоны: на участке от мыса Погиби до мыса Крильон – 4,61 тонны.

Определены места добычи симы, а также установлены объемы вылова по обращениям организаторов любительской рыбалки.

Fishnews