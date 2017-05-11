11 мая 2017 года

В ООН озабочены проблемой «рыбных» субсидий

Чрезмерное субсидирование рыбной отрасли ведет к перелову в мировых масштабах, считают в ООН. Пути выхода из этой ситуации будут искать на Конференции по океану, которая пройдет с 5 по 9 июня в Нью-Йорке.

В Организации Объединенных Наций подсчитали, что объем субсидий, выделяемых правительствами ряда стран на поддержку рыбного хозяйства, достигает 35 млрд долларов в год. «Смотрите, общий объем экспорта рыбы и морепродуктов составляет 146 млрд долларов. Получается, что на каждые 5 долларов рыбной продукции выделяется доллар в виде субсидий», - заявил представитель Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Давид Вивас.

По его мнению, субсидирование рыбного хозяйства ведет к увеличению объемов вылова и истощению мировых рыбных ресурсов. Как сообщили Fishnews в Центре новостей ООН, мировой уровень добычи рыбы в озерах, реках и океанах в три раза превысил показатель 1974 г. Отмечается, что перелов в таких масштабах подрывает способность рыбы к воспроизводству до минимально необходимого уровня, а также нарушает биологический баланс подводного мира.

Проблему субсидирования планируется обсудить на Конференции по океану, которая пройдет в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с 5 по 9 июня.

Напомним, ранее вопрос чрезмерных субсидий в рыбной отрасли подняли в рамках ВТО.

Fishnews