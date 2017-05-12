12 мая 2017 года

Рыбоохрана открыла «сезон охоты» на осетровых браконьеров

В Хабаровском крае стартовала крупномасштабная операция «Осетр-Амур-2017». Инспекторы уже задержали первых нарушителей, изъято более 2,5 тонн «краснокнижной» рыбы.

Для защиты калуги и амурского осетра сразу после распаления льда Амурское теруправление Росрыболовства направило оперативные передвижные группы в бассейн реки Амур. В рейдах участвуют сотрудники правоохранительных и контролирующих органов при силовой поддержке сотрудников УМВД России по Хабаровскому краю.

Уже выставлено четыре рыбоохранных поста, действует восемь мобильных групп. В дальнейшем, по мере схода льда, планируется расстановка временных постов и проведение рейдов в Ульчском и Николаевском районах.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТУ, с 4 мая выявлено более 50 нарушений, из которых три связаны непосредственно с незаконным промыслом осетровых. На водных объектах у браконьеров изъято семь «краснокнижных» рыбин общим весом 33 кг, которых вернули в естественную среду обитания. Также «добычей» инспекторов стали две сети-ахана общей длиной около 200 м, катер и две лодки с подвесными лодочными моторами. Предотвращенный природе ущерб составил более 58 тыс. рублей.

Кроме того, установлены два факта перевозки рыбы осетровых видов: в одном случае свыше 2,5 тонн (в Амурском районе), в другом – около 60 кг (возле Комсомольска-на-Амуре). Проводятся проверки на состав преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных водных биоресурсов).

Fishnews