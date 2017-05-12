Рыбоохрана открыла «сезон охоты» на осетровых браконьеров

12 мая 2017 года
Разъяснения положений приказа по техническим средствам контроля ранее были направлены в Пограничную службу ФСБ России, напомнил замглавы Росрыболовства Петр Савчук. Вопросы сняты на основе Кодекса торгового мореплавания, отметил представитель федерального агентства.
На Дальневосточном научно-промысловом совете, состоявшемся во Владивостоке, рыбаки, ученые и контролирующие органы подвели итоги сезона «А» минтаевой путины в Охотском море. Были одобрены предложения по изменению правил рыболовства.
25 мая планируется провести в Москве заседание рабочей группы по судостроению, сообщил заместитель главы Росрыболовства Петр Савчук. На встрече предполагается рассмотреть готовые проекты, обсудить вопросы локализации в России.
Росрыболовство проведет круглый стол с представителями рыбацкого сообщества и отраслевой науки по проекту соглашения по предупреждению нерегулируемого промысла в открытом море центральной части Северного Ледовитого океана.
В этом году возможный вылов горбуши для Сахалина прогнозируется всего в 21 тыс. тонн. Отраслевая наука предложила ряд ограничений добычи. К обсуждению мер регулирования на региональном и федеральном уровне привлекли бизнес-сообщество.
11 мая 2017 года
Механизм контроля за соблюдением рыбаками Порядка оснащения судов техническими средствами контроля будет скорректирован при внесении в документ изменений, сообщили в сахалинском погрануправлении в ответ на запрос по переоформлению свидетельств соответствия ТСК.
12 мая 2017 года
Разъяснения положений приказа по техническим средствам контроля ранее были направлены в Пограничную службу ФСБ России, напомнил замглавы Росрыболовства Петр Савчук. Вопросы сняты на основе Кодекса торгового мореплавания, отметил представитель федерального агентства.
На Дальневосточном научно-промысловом совете, состоявшемся во Владивостоке, рыбаки, ученые и контролирующие органы подвели итоги сезона «А» минтаевой путины в Охотском море. Были одобрены предложения по изменению правил рыболовства.
В Приморье 16 мая официально откроется уникальный для России морской биобанк. Ученые уже собрали для него коллекцию из 106 тыс. образцов флоры и фауны Тихого океана.
25 мая планируется провести в Москве заседание рабочей группы по судостроению, сообщил заместитель главы Росрыболовства Петр Савчук. На встрече предполагается рассмотреть готовые проекты, обсудить вопросы локализации в России.
Росрыболовство проведет круглый стол с представителями рыбацкого сообщества и отраслевой науки по проекту соглашения по предупреждению нерегулируемого промысла в открытом море центральной части Северного Ледовитого океана.
В предстоящей лососевой путине на Камчатке примут участие бойцы студенческих отрядов. Они будут трудиться рыбообработчиками на береговых заводах.
Агентство по рыболовству Японии установило дополнительные квоты тихоокеанского голубого тунца для 14 префектур в этом сезоне - в общей сложности 122 тонны. Между тем установленный международными соглашениями лимит для страны уже исчерпан.
В этом году возможный вылов горбуши для Сахалина прогнозируется всего в 21 тыс. тонн. Отраслевая наука предложила ряд ограничений добычи. К обсуждению мер регулирования на региональном и федеральном уровне привлекли бизнес-сообщество.
Центр развития экспорта Приморского края планирует организовать коллективный стенд на международной выставке морепродуктов в Циндао в ноябре. К участию приглашаются организации малого и среднего бизнеса, заинтересованные в поставках в страны АТР.
В Амурской области появилась федерация спортивной рыбалки. Теперь рыболовы могут проводить официальные соревнования, присваивать разряды и звания.