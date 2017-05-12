Исследовать обитателей Пацифики поможет уникальный биобанк

12 мая 2017 года
Разъяснения положений приказа по техническим средствам контроля ранее были направлены в Пограничную службу ФСБ России, напомнил замглавы Росрыболовства Петр Савчук. Вопросы сняты на основе Кодекса торгового мореплавания, отметил представитель федерального агентства.
На Дальневосточном научно-промысловом совете, состоявшемся во Владивостоке, рыбаки, ученые и контролирующие органы подвели итоги сезона «А» минтаевой путины в Охотском море. Были одобрены предложения по изменению правил рыболовства.
25 мая планируется провести в Москве заседание рабочей группы по судостроению, сообщил заместитель главы Росрыболовства Петр Савчук. На встрече предполагается рассмотреть готовые проекты, обсудить вопросы локализации в России.
В этом году возможный вылов горбуши для Сахалина прогнозируется всего в 21 тыс. тонн. Отраслевая наука предложила ряд ограничений добычи. К обсуждению мер регулирования на региональном и федеральном уровне привлекли бизнес-сообщество.
10 мая 2017 года
На должность заместителя председателя правительства Сахалинской области, курирующего рыбное хозяйство, назначен Анатолий Макоедов. Главным принципом в работе на новой должности он назвал сохранение положительного опыта и решение проблемных вопросов.
В списке мероприятий международной выставки катеров и яхт Vladivostok Boat Show, которая пройдет в столице Приморья с 19 по 21 мая, – парусные регаты, семейные шоу, тест-драйвы техники, снаряжения и оборудования. Новинкой сезона станет фестиваль водных видов спорта.
12 мая 2017 года
Разъяснения положений приказа по техническим средствам контроля ранее были направлены в Пограничную службу ФСБ России, напомнил замглавы Росрыболовства Петр Савчук. Вопросы сняты на основе Кодекса торгового мореплавания, отметил представитель федерального агентства.
На Дальневосточном научно-промысловом совете, состоявшемся во Владивостоке, рыбаки, ученые и контролирующие органы подвели итоги сезона «А» минтаевой путины в Охотском море. Были одобрены предложения по изменению правил рыболовства.
25 мая планируется провести в Москве заседание рабочей группы по судостроению, сообщил заместитель главы Росрыболовства Петр Савчук. На встрече предполагается рассмотреть готовые проекты, обсудить вопросы локализации в России.
Росрыболовство проведет круглый стол с представителями рыбацкого сообщества и отраслевой науки по проекту соглашения по предупреждению нерегулируемого промысла в открытом море центральной части Северного Ледовитого океана.
В Хабаровском крае стартовала крупномасштабная операция «Осетр-Амур-2017». Инспекторы уже задержали первых нарушителей, изъято более 2,5 тонн «краснокнижной» рыбы.
В предстоящей лососевой путине на Камчатке примут участие бойцы студенческих отрядов. Они будут трудиться рыбообработчиками на береговых заводах.
Агентство по рыболовству Японии установило дополнительные квоты тихоокеанского голубого тунца для 14 префектур в этом сезоне - в общей сложности 122 тонны. Между тем установленный международными соглашениями лимит для страны уже исчерпан.
В этом году возможный вылов горбуши для Сахалина прогнозируется всего в 21 тыс. тонн. Отраслевая наука предложила ряд ограничений добычи. К обсуждению мер регулирования на региональном и федеральном уровне привлекли бизнес-сообщество.
Центр развития экспорта Приморского края планирует организовать коллективный стенд на международной выставке морепродуктов в Циндао в ноябре. К участию приглашаются организации малого и среднего бизнеса, заинтересованные в поставках в страны АТР.
В Амурской области появилась федерация спортивной рыбалки. Теперь рыболовы могут проводить официальные соревнования, присваивать разряды и звания.