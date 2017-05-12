12 мая 2017 года

Исследовать обитателей Пацифики поможет уникальный биобанк

В Приморье 16 мая официально откроется уникальный для России морской биобанк. Ученые уже собрали для него коллекцию из 106 тыс. образцов флоры и фауны Тихого океана.

Ресурсный центр «Морской биобанк» Национального научного центра морской биологии ДВО РАН представляет собой ультрасовременные криохранилища. Они будут располагаться во Владивостоке – в зданиях Института биологии моря ДВО РАН и Приморского океанариума.

Оборудование биобанка позволяет сохранять образцы при любых температурах, проводить исследование генома морских млекопитающих и других биологических видов, в том числе находящихся на грани исчезновения. В распоряжение ученых передан сканирующий зондовый микроскоп, с помощью которого можно получить цифровое трехмерное изображение живой клетки и даже атомарной решетки, сообщила Fishnews пресс-секретарь Приморского океанариума Татьяна Гнездилова.

«Дополнительной целью создания биобанка, помимо исследований, является сохранение видового разнообразия Тихого океана (в первую очередь Японского и Охотского морей), - подчеркнула Татьяна Гнездилова. – В случае исчезновения того или иного вида хранящиеся в биобанке образцы дадут возможность восстановить его популяцию. Поэтому «краснокнижным» видам уделяется особое внимание».

По словам представителя Приморского океанариума, к моменту официального открытия биобанк не будет пустым: результатом предварительной работы уже стала коллекция из 106 тыс. образцов обитателей Тихого океана. Ресурсный центр является единственным в России биобанком морской фауны и флоры, отметила Татьяна Гнездилова.

Fishnews