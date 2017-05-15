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Участники заседаний научных структур Комиссии по рыболовству в северной части Тихого океана (NPFC). Фото пресс-службы ТИНРО-Центра

Запасы Северной Пацифики рассмотрели специалисты разных стран

Представители ТИНРО-Центра приняли участие в заседаниях научных структур Комиссии по рыболовству в северной части Тихого океана (NPFC) в Шанхае. Эксперты обсудили меры по сохранению уязвимых морских экосистем и управление промыслами кабан-рыбы и сайры.

Оценить ресурсы сайры оказалось непросто

На заседании Малого научного комитета по тихоокеанской сайре рассмотрели подходы к оценке запаса с использованием предварительной базовой модели (модель прибавочной продукции с использованием байесова подхода). Участники встречи согласились, что, вероятнее всего, ресурс не переловлен и биомасса выше уровня, который теоретически мог бы давать максимальный устойчивый улов.

Однако российские ученые провели независимый анализ данных по добыче сайры и пришли к выводу, что иные оценки можно получить в случае существенного изменения предварительной базовой модели. Например, при переходе от годовой прибавочной продукции к помесячной состояние запаса сайры оценивается как менее благоприятное. Японские делегаты предложили изменить предварительную базовую модель на когортную (размерно-возрастную), а также попытаться учесть пространственные различия в возрастной структуре запаса сайры. Было решено, что техническая рабочая группа по оценке запаса сайры продолжит испытывать новые модели параллельно оценке стратегии управления промыслом с использованием предварительной базовой модели.

Очередная встреча рабочей группы пройдет во Владивостоке с 6 по 8 декабря. Перед этим в столице Приморья 4-5 декабря состоится первая встреча технической рабочей группы по оценке запаса скумбрии, сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО-Центра.

Проблемы уязвимых экосистем обсудят в Японии

Участники комитета по уязвимым морским экосистемам по итогам заседания приняли решение о сохранении списка существующих УМЭ. Поддержано предложение канадской стороны об уточнении границ запретных акваторий в северо-восточной части конвенционного района. Работа по индикаторам УМЭ будет продолжена. Специалисты также считают актуальной разработку единого полевого руководства по уязвимым морским экосистемам в районе действия NPFC.

Кроме того, ученые планируют при поддержке ФАО и проекта Areas Beyond National Jurisdiction (ABNJ) в марте 2018 г. провести в Японии семинар. На нем предполагается рассмотреть вопросы оценки негативного воздействия на уязвимые морские экосистемы и сбора данных по ним.

Кабан-рыбы пока мало

На заседании Малого научного комитета по кабан-рыбе решено расширить сферу деятельности комитета на другие донные виды в конвенционном районе.

Специалисты рассмотрели меры по сохранению и управлению запасами кабан-рыбы в связи с уточнением запретных и разрешенных для промысла районов, а также обновили план научных работ. Ученые отметили, что, несмотря на низкие уловы, дополнительные меры регулирования промысла кабан-рыбы могут понадобиться в будущем.

Планируется сотрудничать с ПИКЕС

Научный комитет обсудил и утвердил пятилетний план работы (2017-2021 гг.). Документ будет представлен на рассмотрение Комиссии по рыболовству в Северной Пацифике.

Кроме того, участники Научного комитета рекомендовали создать объединенную рабочую группу NPFC и Международной организации по морским наукам в северной части Тихого океана (PICES, ПИКЕС) для определения потенциальных сфер сотрудничества. В межсессионный период запланировано сформулировать цели и задачи рабочей группы. Также члены Научного комитета обсудили планы сотрудничества NPFC с другими научными и рыбохозяйственными организациями и участие в международных симпозиумах.

Fishnews

НазадМетки: владивостокяпония

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