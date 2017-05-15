15 мая 2017 года

Налоговую недоимку погасили до суда

В отношении руководства рыбоперерабатывающей компании из Мурманска возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более чем 11 млн рублей. В ходе предварительного следствия ущерб бюджету был полностью возмещен.

Руководство предприятия, занимающегося переработкой и консервированием рыбопродуктов, в 2012 – 2015 гг. уклонялось от уплаты НДС и предоставляло в налоговую службу декларации с заведомо ложными сведениями, сообщили Fishnews в пресс-службе Следственного управления СК России по Мурманской области. Результатом стало уголовное дело в отношении учредителя и гендиректора компании по части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

В результате принятых мер ущерб на суму более 11 млн рублей был полностью возмещен в ходе предварительного следствия.

Fishnews