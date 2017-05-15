Налоговую недоимку погасили до суда

15 мая 2017 года
Дальневосточная оперативная таможня и Управление ФСБ России по Приморскому краю сообщили о вывозе в Республику Корея палтуса и конечностей краба по заниженной таможенной стоимости. Отмечается, что за три года рыболовецкая компания не внесла в бюджет почти 24 млн рублей.
04 мая 2017 года
4 мая суд во Владивостоке рассмотрел вопрос о продлении срока действия меры пресечения в отношении директора ТИНРО-Центра Льва Бочарова. Домашний арест продлен до 9 августа.
В Астраханской области сотрудники полиции задержали работников рыболовецкого предприятия, подозреваемых в хищении леща и сома из улова. Мужчин взяли непосредственно с добычей.
02 мая 2017 года
Истекают сроки, на которые были избраны меры пресечения в отношении директора ТИНРО-Центра Льва Бочарова и его первого заместителя Юрия Блинова. В поддержку руководства института выступили отраслевые ассоциации, коллеги-ученые, рыбацкие компании.
28 апреля 2017 года
С 25 по 27 апреля в столице Бельгии прошла 25-я выставка Seafood Expo Global / Seafood Processing Global. Российскую рыбную индустрию на крупнейшем отраслевом смотре представили два десятка предприятий, как и год назад объединенных в рамках национального стенда и охватывающих географию от Мурманска до Камчатки.
Главы рыболовных ведомств России и Исландии договорились о сотрудничестве в защите национальных запасов лососей от перехватывающего промысла третьими странами. Соответствующий документ подписан в Брюсселе.
15 мая 2017 года
Рыбопромышленники Дальнего Востока опасаются изменения базовых принципов формирования участков для морской аквакультуры. Бизнес и наука отмечают, что если при создании РВУ не учитывать наличие природных запасов, прибрежный промысел может лишиться сырьевой базы.
В Стратегию экономической безопасности России до 2030 г. вошло восемь ключевых направлений госполитики. По каждому из них предусмотрен ряд задач.
17 мая заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов проведет совещание по применению риск-ориентированного подхода при федеральном ветеринарном надзоре (контроле).
Дальневосточная оперативная таможня и Управление ФСБ России по Приморскому краю сообщили о вывозе в Республику Корея палтуса и конечностей краба по заниженной таможенной стоимости. Отмечается, что за три года рыболовецкая компания не внесла в бюджет почти 24 млн рублей.
В профильном комитете Совета Федерации обсудили проблемы применения нормативов воды водных объектов рыбохозяйственного значения для нормирования сточных вод.
Информацию по итогам круглого стола, состоявшегося в апреле с представителями рыбной отрасли, прокуратура Сахалинской области использует в своей работе. Внимание таким встречам будет уделено и в дальнейшем, пообещал прокурор Николай Рябов.
Базовые принципы регулирования добычи тихоокеанских лососей на 2017 г. одобрил Дальневосточный научно-промысловый совет. По вопросам предстоящей путины высказались Росрыболовство, регионы, пограничные органы.
Развитию морской аквакультуры в Крыму и на Кавказе могут угрожать особо опасные заболевания кефалевых и камбалообразных рыб, отмечают в АзНИИРХ. Хозяйствам нужно эффективное научное ихтиопатологическое сопровождение, уверены специалисты.
Представители ТИНРО-Центра приняли участие в заседаниях научных структур Комиссии по рыболовству в северной части Тихого океана (NPFC) в Шанхае. Эксперты обсудили меры по сохранению уязвимых морских экосистем и управление промыслами кабан-рыбы и сайры.
12 мая 2017 года
Разъяснения положений приказа по техническим средствам контроля ранее были направлены в Пограничную службу ФСБ России, напомнил замглавы Росрыболовства Петр Савчук. Вопросы сняты на основе Кодекса торгового мореплавания, отметил представитель федерального агентства.