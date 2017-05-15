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Азовский калкан с клиническими признаками вибриоза, пойманный в северной части Азовского моря. Фото пресс-службы АзНИИРХ

Ученые указали на риски для крымской марикультуры

Развитию морской аквакультуры в Крыму и на Кавказе могут угрожать особо опасные заболевания кефалевых и камбалообразных рыб, отмечают в АзНИИРХ. Хозяйствам нужно эффективное научное ихтиопатологическое сопровождение, уверены специалисты.

По предварительным расчетам Керченского филиала АзНИИРХ, в Крыму можно построить до трех морских рыбопитомников мощностью около 10 млн молоди пиленгаса и 2 млн – камбалы-калкан. Также объектами марикультуры в регионе могут стать кефали сингиль и лобан, а также камбала-глосса - биотехнологии культивирования этих видов разработаны и готовы к внедрению.

Однако развитие морской аквакультуры в Крыму и на Кавказе сопряжено с рисками распространения особо опасных инфекций, вспышек заразных заболеваний кефалевых и камбалообразных рыб, отмечают ученые. По их мнению, существует риск ухудшения эпизоотической ситуации не только на морских фермах, но и в диких популяциях.

Согласно литературным данным, камбалообразные и кефалевые рыбы восприимчивы к шести вирусным и семи бактериальным заболеваниям, которые труднее всего поддаются диагностике и лечению. Как сообщили Fishnews в пресс-службе института, из вирусных наиболее опасными считаются вирусная геморрагическая септицемия (VHS), вирусная энцефалопатия и ретинопатия (VNN, VER) и иридовирусная инфекция (RSIVD). Они имеют международное значение, а поэтому подлежат обязательному государственному контролю и информированию международных организаций (декларированию). Турецкие ученые установили природный очаг вирусной геморрагической септицемии в экосистеме Черного моря, обратили внимание в АзНИИРХ.

Наиболее опасные бактериальные инфекции камбал и кефалей - вибриозы, морской флексибактериоз, эдвардсиеллез, тепловодный стрептококкоз. Их возбудители регистрировались у диких рыб в экосистеме Черного моря.

Современные научные сведения о заболеваниях рыб собрали и проанализировали ихтиопатологи Керченского филиала. Планируется, что эти данные позволят оптимизировать биотехнологии искусственного воспроизводства и товарного выращивания морских рыб, разработать государственные инструкции по диагностике, профилактике и борьбе с болезнями, утвердить новые ветеринарно-санитарные правила для морских рыбоводных хозяйств.

По-видимому, потребуется усиление диагностического потенциала АзНИИРХ, так как ветеринарные службы перегружены контролем над болезнями наземных животных, подчеркнули в институте. Ожидается, что эффективное научное ихтиопатологическое сопровождение морских рыбоводных хозяйств на юге России позволит снизить ущерб от болезней, существенно повысить стабильность в работе предприятий и их производительность.

Fishnews

  • Азовский калкан с клиническими признаками вибриоза, пойманный в северной части Азовского моря. Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • Полученные на НИБ «Заветное» (Крым) личинки камбалы-калкан, которые более всего восприимчивы к вирусной геморрагической септицемии и вибриозу. Фото пресс-службы АзНИИРХ
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