15 мая 2017 года

Таможня сочла экспортные морепродукты чересчур дешевыми

Дальневосточная оперативная таможня и Управление ФСБ России по Приморскому краю сообщили о вывозе в Республику Корея палтуса и конечностей краба по заниженной таможенной стоимости. Отмечается, что за три года рыболовецкая компания не внесла в бюджет почти 24 млн рублей.

Преступную схему выявили в ходе проверки оперативной информации, рассказали Fishnews в пресс-службе Дальневосточной оперативной таможни. По данным ведомства, на территории сопредельного государства была зарегистрирована компания, фактическим инвестором которой выступил один из членов совета директоров рыболовецкой компании-экспортера. С аффилированной (дочерней) южнокорейской компанией и заключались внешнеторговые контракты на поставку биоресурсов по «удобным» для экспортера ценам, отметили в пресс-службе.

Владивостокская таможня возбудила уголовное дело по части 2 статьи 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере).

Fishnews