16 мая 2017 года

Рестораторов познакомят с дальневосточной рыбой

Участникам крупнейшего образовательного фестиваля для рестораторов Gastreet Show, который с 16 по 19 мая пройдет в Сочи, расскажут о культуре потребления и особенностях приготовления дикого лосося.

В рамках Gastreet 2017 – International Restaurant Show, местом размещения которого вновь стал курорт «Горки город» в Сочи, запланирована обширная деловая программа. Она включает более сотни выступлений и семинаров, охватывающих различные аспекты управления и развития ресторанного бизнеса и пищевого производства – от концепции и финансов до подбора персонала и раскрутки заведения.

Опытом реализации успешных проектов поделятся рестораторы и представители смежных отраслей из различных регионов России, а именитые шеф-повара поспорят о главных трендах высокой кухни. Продегустировать примеры кулинарного творчества смогут более 3000 участников мероприятия, прибывших из десятка стран, сообщает корреспондент Fishnews.

Мастер-класс на тему «Знакомство с дикой дальневосточной рыбой, теория, практика и культура потребления» на фестивале проведет бренд-шеф компании «Русская рыбная фактория» Василий Емельяненко. По его словам, во всем мире люди задумываются о своем питании и склоняются к потреблению не выращенной, а дикой рыбы. Богатства окружающих Россию морей позволяют вести активный промысел многих видов, которые могут стать украшением стола. Однако эта рыба капризна в приготовлении и требует внимания, усидчивости, а также деликатного обращения.

Во время мастер-класса Василий Емельяненко расскажет как о минусах, так и о плюсах дальневосточного лосося с точки зрения технологий обработки и вкуса, а также проведет экскурс по основным промысловым видам, времени вылова и ареалу рыб. Презентация будет сопровождаться примерами приготовления блюд из продукции «Русской рыбной фактории».

Fishnews