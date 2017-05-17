Чтобы судно признали российской продукцией

17 мая 2017 года
Депутаты Камчатского края собираются принять участие в выявлении незаконных свалок рыбных отходов. Особое внимание нужно уделить небольшим фирмам, которые зачастую как раз и не желают тратиться на утилизацию, считает вице-спикер краевого парламента Роман Гранатов.
Глава государства Владимир Путин поручил внести в Госдуму законопроект о производстве и обороте органической продукции. В документе, предложенном в апреле для обсуждения, действие закона распространяется и на аквакультуру.
Власти Архангельской области пообещали учесть интересы рыбодобывающих предприятий Поморья при корректировке границы охранной зоны национального парка «Русская Арктика».
16 мая 2017 года
Согласно позиции Росрыболовства, для ведения прибрежного промысла по договорам, заключенным с федеральным агентством, компания должна быть зарегистрирована в любом регионе с выходом к морю в этом бассейне. Однако, как выяснилось, теруправления ФАР такую точку зрения не разделяют.
В Южно-Курильском районе японская бизнес-миссия изучит возможности проектов в сфере аквакультуры, добычи и переработки водных биоресурсов, защиты окружающей среды, медицины, дорожного строительства. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.
В дагестанском городе Кизилюрте на территории площадью более 20 га планируется создать инновационное предприятие по выращиванию лососевых и осетровых. Мощность – 1 тыс. тонн продукции в год.
17 мая 2017 года
Вопросы организации лососевой путины рассмотрела комиссия по анадромным в Камчатском крае. Предполагается, что в этом году регион освоит более 186 тыс. тонн тихоокеанских лососей.
Трое граждан Вьетнама пытались нелегально вывезти из России 60 живых камчатских крабов, упакованных в шесть чемоданов. Нестандартный груз был выявлен при рентгеноскопии багажа пассажиров рейса Москва – Пекин.
18 и 19 мая в Москве должны пойти торги, по результатам которых будут закреплены квоты на вылов краба в режиме прибрежного рыболовства. Победители аукциона получат возможность добывать ценные биоресурсы в промрайонах Приморья, Камчатки, Курил.
Депутаты Камчатского края собираются принять участие в выявлении незаконных свалок рыбных отходов. Особое внимание нужно уделить небольшим фирмам, которые зачастую как раз и не желают тратиться на утилизацию, считает вице-спикер краевого парламента Роман Гранатов.
Резолюцию в защиту прав рыбаков-иностранцев подписали лидеры рыбной и морской отрасли Евросоюза. Установлено, что гастарбайтеров в Европе запугивают, у них изымают документы, урезают зарплату.
Глава государства Владимир Путин поручил внести в Госдуму законопроект о производстве и обороте органической продукции. В документе, предложенном в апреле для обсуждения, действие закона распространяется и на аквакультуру.
Власти Архангельской области пообещали учесть интересы рыбодобывающих предприятий Поморья при корректировке границы охранной зоны национального парка «Русская Арктика».
За первые три месяца 2017 г. предприятия Крымского полуострова, занимающиеся товарной аквакультурой, вырастили более 36 тонн. Это несколько меньше показателя за аналогичный период прошлого года, но в то же время хозяйствам удалось расширить ассортимент.
Продажи рыбы по доступным ценам помогут снизить масштабы бытового браконьерства в Хабаровском крае, считают в Амурском теруправлении Росрыболовства.
16 мая 2017 года
Перед стартом дальневосточной лососевой путины на площадке Росрыболовства пройдет первое заседание межведомственного федерального штаба. Предполагается, что работа координационного центра поможет в борьбе с браконьерством.