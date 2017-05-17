17 мая 2017 года

Чтобы судно признали российской продукцией

В постановлении, принятом ранее для применения стимулов в промышленности, предусмотрели требования для отнесения продукции судостроения к произведенной в России.

Правительство РФ внесло изменения в постановление от 17 июля 2015 г. № 719: дополнило таблицу требований к промышленной продукции для ее отнесения к продукции, произведенной в России. В частности, появился раздел «Продукция судостроения», сообщает корреспондент Fishnews.

Требования предусмотрены в том числе для рыболовных судов. Для признания продукции российской юридическое лицо – налоговый резидент РФ должен осуществлять в России следующие технологические операции: формирование корпуса судна на верфи; изготовление материала для корпуса судна; производство движителей и энергетической системы судна; разработка конструкторской и технологической документации в объеме, необходимом для осуществления строительства судна, а также для разработки, производства, модернизации и обслуживания судового главного двигателя или двигателей.

Изменения внесены постановлением от 10 мая 2017 г. № 550.

Fishnews