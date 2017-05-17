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Камчатский край определил правила на путину

Камчатский край определил правила на путину

Вопросы организации лососевой путины рассмотрела комиссия по анадромным в Камчатском крае. Предполагается, что в этом году регион освоит более 186 тыс. тонн тихоокеанских лососей.

Путину в этом году вновь решено организовывать по бассейновому принципу. Рыбопромысловые участки объединены в группы. При оформлении промбилетов пользователи вновь смогут сами решать, какие РПУ из входящих в группу задействовать, а также смогут определять объемы добычи на конкретные участки – в пределах объемов, установленных на группу.

В связи с состоянием запасов комиссия решила ввести запрет на вылов чавычи в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах. Мера распространяется на промышленное, прибрежное и традиционное рыболовство, сообщает корреспондент Fishnews.

Краевому министерству рыбного хозяйства рекомендовано совместно с территориальным управлением Росрыболовства до 1 июня провести совещание с теми, кто занимается организацией любительской рыбалки на Западной Камчатке, по вопросам убедного лова чавычи и симы.

Также запрещается добыча чавычи и нерки в Авачинской губе, реках Авача и Паратунка – в режиме спортивно-любительского, промышленного и традиционного рыболовства.

Сроки начала путины для разных промысловых районов традиционно разные. На восточном побережье 1 июня лов откроется в Олюторском, Усть-Камчатском, Алеутском районах, в Кроноцком заливе (участки № 262 – 267) и впадающих в него реках. С 15 июня путина стартует в Карагинском районе, на реке Озерная (восточная), морских РПУ № 278, 279, Мильковском, Быстринском районах. На водных объектах Елизовского района, за отдельными исключениями, ловить разрешается с 5 июля.

На западном побережье раньше всего путина должна стартовать в Тигильском районе – с 1 июня. Исключение сделано для рек Палана, Тигиль, Воямполка – там добыча будет открыта с 20 июня. С 15 июля – в Пенжинском, Карагинском, Соболевском, Быстринском районах. В Усть-Большерецком районе с 20 июня откроется лов на реке Озерная (западная). На реке Опала добычу можно будет осуществлять с 1 июля. На морской акватории от РПУ № 189 (включительно) на юг до РПУ № 209 – с 15 июля при условии, что пропуск в озеро Курильское достигнет не менее 500 тыс. производителей поздней нерки. На других водных объектах Усть-Большерецкого района старт путины ожидается с 15 июля.

Сроки установлены для начала осуществления промышленного, прибрежного и традиционного рыболовства, а также спортивно-любительского лова на морской акватории, в отношении тихоокеанских лососей и гольцов.

Также на заседании определили проходные дни для промысла, традиционной рыбалки и любительского лова.

Вводится запрет на добычу тихоокеанских лососей на РПУ для промышленного рыболовства на реке Камчатка в границах Усть-Камчатского района – с 00:00 6 июля до 24:00 9 августа.

Заявления об установлении объемов вылова тихоокеанских лососей от юрлиц для промысла и организации спортивно-любительского рыболовства будут приниматься до 23 мая включительно. Организаторам любительской рыбалки рекомендовано указывать в обращении сведения о расположении, режиме работы пунктов продажи путевок, контактных телефонах.

Fishnews

НазадМетки: камчаткаросрыболовство

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