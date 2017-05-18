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Рыбинспектора поймали на взятке

В Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника Волго-Каспийского теруправления Росрыболовства. Он подозревается в получении взятки за «покровительство» во время весенней путины.

По информации следственного управления Следственного комитета по Астраханской области, государственный инспектор астраханского отдела ВКТУ Росрыболовства подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получении взятки в значительном размере).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, 4 мая сотрудник теруправления, находясь в служебном помещении, потребовал от предпринимателя 30 тыс. рублей «за общее покровительство во время весенней промышленной добычи водных биологических ресурсов». При передаче денег 15 мая подозреваемый был задержан сотрудниками УФСБ России по Астраханской области.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Fishnews

НазадМетки: росрыболовствоуголовное дело

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