19 мая 2017 года

Гана теряет статус тунцового хаба

Президент Ганской ассоциации тунцеловов считает, что его страна утрачивает позиции западноафриканского центра по перевалке тунца. Причинами названы высокие портовые сборы и сроки моратория на промысел.

Глава Ганской ассоциации тунцеловов (Ghana Tuna Association) Джон Фармер призвал правительство республики создать благоприятные условия для того, чтобы страна осталась тунцовым хабом Западной Африки. По мнению руководителя объединения, кроме создания прямых и косвенных рабочих мест, эта отрасль может приносить государству до 250 млн долларов ежегодно, пишет Ghana Business News.

Джон Фармер обратил внимание, что государство инициирует повышение портовых сборов, которые негативно влияют на экспорт тунца и количество заходов иностранных судов. В результате большинство тунцеловов теперь предпочитает заходить в порты Кот-д’Ивуара, констатировал глава отраслевого объединения.

Также он раскритиковал инициативу властей по введению моратория на промысел. Не оспаривая необходимость этой меры для восстановления рыбных популяций у побережья страны, Джон Фармер подчеркнул, что срок действия запрета должен быть научно обоснован.

Как сообщает корреспондент Fishnews, тунцеловный флот Ганы насчитывает 38 судов: 17 из них ведут промысел кошельковым неводом, а остальные 21 – ярусоловы. В водах страны обитают различные виды тунца, в том числе желтоперый, большеглазый и полосатый.

Fishnews