Гана теряет статус тунцового хаба

19 мая 2017 года
Совет Госдумы включил законопроект, направленный на устранение противоречий в регулировании прибрежного рыболовства, в примерную программу работы нижней палаты на июль.
В ходе визита в Дагестан глава Росрыболовства Илья Шестаков обсудил с властями республики приоритетные направления развития рыбного хозяйства региона. Планируется обновление флота, модернизация старых и строительство новых заводов, реконструкция терминала Махачкалы.
Интернет-сервис по формированию и предоставлению участков для марикультуры на Дальнем Востоке должен заработать до сентября, заявил на заседании коллегии Минвостокразвития глава ведомства Александр Галушка.
18 мая 2017 года
Международная конференция «Безопасность пищевой продукции и анализ риска» открылась в Сочи. Россия – ключевой партнер ФАО в обеспечении людей доступным и качественным продовольствием, отметил премьер Дмитрий Медведев в приветствии участникам и гостям форума.
Правительство утвердило правила субсидирования затрат производителям машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. Господдержка будет оказываться при условии предоставления скидки покупателю.
В состав наблюдательного совета свободного порта Владивосток включены губернаторы Камчатского и Хабаровского краев, Сахалинской области и ЧАО, а также главы муниципалитетов, законодательных органов власти, представители объединений работодателей и профсоюзов этих регионов.
19 мая 2017 года
Минсельхоз определил порядок заключения договора на рыбоводный участок с некоммерческими хозяйствами. Они смогут получить РВУ без торгов и на безвомездной основе.
Совет Госдумы включил законопроект, направленный на устранение противоречий в регулировании прибрежного рыболовства, в примерную программу работы нижней палаты на июль.
Электронная карта мест нереста опубликована на сайте комитета госохотнадзора Нижегородской области. Она облегчит рыбакам-любителям выбор разрешенного места для лова.
В ходе визита в Дагестан глава Росрыболовства Илья Шестаков обсудил с властями республики приоритетные направления развития рыбного хозяйства региона. Планируется обновление флота, модернизация старых и строительство новых заводов, реконструкция терминала Махачкалы.
Интернет-сервис по формированию и предоставлению участков для марикультуры на Дальнем Востоке должен заработать до сентября, заявил на заседании коллегии Минвостокразвития глава ведомства Александр Галушка.
Официально опубликован приказ Министерства сельского хозяйства РФ о порядке работы научно-промысловых советов. Протоколы заседаний НПС должны будут публиковаться на сайте Росрыболовства.
Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в страну продукции вьетнамского рыбопромышленного предприятия, занимавшегося экспортом в РФ с 2009 г. Причиной запрета стал повторный ввоз опасного для здоровья сушеного полосатика.
18 мая 2017 года
Международная конференция «Безопасность пищевой продукции и анализ риска» открылась в Сочи. Россия – ключевой партнер ФАО в обеспечении людей доступным и качественным продовольствием, отметил премьер Дмитрий Медведев в приветствии участникам и гостям форума.
Правительство утвердило правила субсидирования затрат производителям машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. Господдержка будет оказываться при условии предоставления скидки покупателю.
В состав наблюдательного совета свободного порта Владивосток включены губернаторы Камчатского и Хабаровского краев, Сахалинской области и ЧАО, а также главы муниципалитетов, законодательных органов власти, представители объединений работодателей и профсоюзов этих регионов.