19 мая 2017 года

На минтаевой путине наука поставила свои рекорды

Сотрудники ТИНРО-Центра отчитались о работе на охотоморской минтаевой путине. В нынешнем сезоне «А» в ней участвовало самое большое количество наблюдателей, они провели рекордный объем исследований.

Институт направил в экспедицию 12 сотрудников. За время работы в море (с января по первую декаду апреля) наблюдатели суммарно отработали около 1000 судосуток. Они обработали не менее 850 тралений, взяли на массовые промеры со вскрытием порядка 150 тыс. экземпляров минтая, 30 тыс. особей сельди и более 4,7 тыс. рыб прилова. На биологический анализ отобрано более 5,6 тыс. штук минтая, свыше 1 тысячи - сельди и почти 1 тысячу – рыб прилова, сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО-Центра.

Кроме этого, наблюдатели собирали материалы для подготовки повторной MSC-сертификации промысла минтая Охотского моря. Специалисты ежедневно вели наблюдения за гибелью и травматизмом птиц, приловом морских млекопитающих при добыче минтая. Наблюдениями были охвачены практически все участки работы флота.

На путине также работали пятеро специалистов КамчатНИРО и один сотрудник МагаданНИРО. Таким образом, в общей сложности в экспедиции было задействовано 18 наблюдателей – рекордное количество. Самым большим по сравнению с предыдущими годами также стал общий объем исследований: около 1 тыс. обработанных и проанализированных промысловых операций и более 200 тыс. рыб, прошедших биологический анализ.

Fishnews