Норвегия и Исландия смогут продать больше рыбы в Евросоюз

12 мая 2017 года
Росрыболовство проведет круглый стол с представителями рыбацкого сообщества и отраслевой науки по проекту соглашения по предупреждению нерегулируемого промысла в открытом море центральной части Северного Ледовитого океана.
11 мая 2017 года
В рамках международного рыбопромышленного форума и выставки в Санкт-Петербурге Россия впервые выступит принимающей стороной для профессионалов мировой рыбной индустрии.
На заседании северо-западной рабочей группы ИКЕС российские делегаты представили результаты исследований запаса окуня-клювача пелагиали моря Ирмингера, противоречащие оценке НЕАФК. По мнению отечественных специалистов, в 2018 г. можно без опасений освоить 33,5 тыс. тонн этой рыбы.
28 апреля 2017 года
Главы рыболовных ведомств России и Исландии договорились о сотрудничестве в защите национальных запасов лососей от перехватывающего промысла третьими странами. Соответствующий документ подписан в Брюсселе.
26 апреля 2017 года
На выставке в Брюсселе глава Росрыболовства Илья Шестаков провел встречу с делегатами от Норвегии. Представителей рыбной отрасли королевства пригласили к участию в отраслевых мероприятиях в Санкт-Петербурге.
25 апреля 2017 года
Добыча рыбы – это азарт, адреналин, необходимость постоянно быть в тонусе, в гуще событий, это не только тяжелый труд, но и особая, интересная жизнь, отмечает капитан-директор Виталий Целуйко.
23 мая 2017 года
Снижение требований к заявителям, претендующим на получение инвестквот под строительство береговых заводов, ослабляет защиту национальных ресурсов от бесхозяйственного использования, отметили участники рабочей группы Совета Федерации.
В ходе аукциона «Русская рыбопромышленная компания» приобрела права на добычу трех видов краба в подзоне Приморье. В освоении нового валютоемкого объекта промысла руководство РРПК видит возможность для диверсификации бизнеса.
В этом году в Приморском крае вновь планируется провести Международный конгресс рыбаков. Ожидается, что мероприятие состоится во Владивостоке 5 и 6 октября.
Главе ТИНРО-Центра Льву Бочарову домашний арест в качестве меры пресечения заменили на залог в 2 млн рублей. Постановление принято Приморским краевым судом.
В рамках развития морских терминалов для комплексного обслуживания рыбацкого флота нужно не только работать над портовой инфраструктурой, но и разумно снижать административные барьеры. Об этом говорится в профильной стратегии до 2030 г.
Сенаторы рекомендовали Минсельхозу и Росрыболовству обсудить с рыбаками подготовку проектов подзаконных актов, регламентирующих закрепление долей квот на предстоящий 15-летний период.
Правительство Сахалинской области объявило открытый отбор кандидатов на замещение вакантной должности руководителя регионального агентства по рыболовству.
Торги по продаже долей квот на вылов краба пополнят госбюджет на 23 млрд рублей, оценили результаты в Федеральном агентстве по рыболовству. При этом суммарная начальная цена составляла около 1,5 млрд рублей.
Лососевые рыбоводные заводы ФГБУ «Амуррыбвод» завершили выпуски молоди осенней кеты. Всего за апрель и май в дикую природу отправили более 80,5 млн рыбок стандартной навески.
С января по апрель рыбаки Магаданской области добыли 22,5 тыс. тонн водных биоресурсов, на 29% превысив уровень 2016 г. Прибавку обеспечило успешное освоение минтая - 19,1 тыс. тонн (+37% к прошлогоднему показателю).