22 мая 2017 года

Норвегия и Исландия смогут продать больше рыбы в Евросоюз

Парламент ЕС 18 мая увеличил квоты для рыбопродукции Норвегии и Исландии. В тот же день депутаты одобрили соглашения о финансовом вкладе этих стран и Лихтенштейна в Европейское экономическое пространство.

Протоколы о торговле морепродуктами на 2014-2021 гг. уже подписывались ранее. Их пересмотр привел к скромному увеличению квот для некоторых видов продукции, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на материалы с сайта Европарламента.

Соглашение о финансовом вкладе предусматривает выплату до 2021 г. Норвегией, Исландией и Лихтенштейном 2,8 млрд евро на снижение экономического и социального неравенства в Европе. Эти соглашения позволят странам участвовать в едином рынке ЕС за исключением сельского хозяйства и рыболовства.

Fishnews