Новости

Норвегия и Исландия смогут продать больше рыбы в Евросоюз

Парламент ЕС 18 мая увеличил квоты для рыбопродукции Норвегии и Исландии. В тот же день депутаты одобрили соглашения о финансовом вкладе этих стран и Лихтенштейна в Европейское экономическое пространство.

Протоколы о торговле морепродуктами на 2014-2021 гг. уже подписывались ранее. Их пересмотр привел к скромному увеличению квот для некоторых видов продукции, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на материалы с сайта Европарламента.

Соглашение о финансовом вкладе предусматривает выплату до 2021 г. Норвегией, Исландией и Лихтенштейном 2,8 млрд евро на снижение экономического и социального неравенства в Европе. Эти соглашения позволят странам участвовать в едином рынке ЕС за исключением сельского хозяйства и рыболовства.

Fishnews

НазадМетки: норвегия

Похожие новости

12 мая 2017 года

Проблему лова в Арктике рассмотрят с рыбопромышленниками

Росрыболовство проведет круглый стол с представителями рыбацкого сообщества и отраслевой науки по проекту соглашения по предупреждению нерегулируемого промысла в открытом море центральной части Северного Ледовитого океана.

11 мая 2017 года

Рыбный форум соберет лидеров отрасли

В рамках международного рыбопромышленного форума и выставки в Санкт-Петербурге Россия впервые выступит принимающей стороной для профессионалов мировой рыбной индустрии.

Россия отстаивает свой взгляд на запасы клювача

На заседании северо-западной рабочей группы ИКЕС российские делегаты представили результаты исследований запаса окуня-клювача пелагиали моря Ирмингера, противоречащие оценке НЕАФК. По мнению отечественных специалистов, в 2018 г. можно без опасений освоить 33,5 тыс. тонн этой рыбы.

28 апреля 2017 года

РФ и Исландия хотят спасти свою семгу от норвежских сетей

Главы рыболовных ведомств России и Исландии договорились о сотрудничестве в защите национальных запасов лососей от перехватывающего промысла третьими странами. Соответствующий документ подписан в Брюсселе.

26 апреля 2017 года

Норвегию пригласили на рыбный форум в Петербург

На выставке в Брюсселе глава Росрыболовства Илья Шестаков провел встречу с делегатами от Норвегии. Представителей рыбной отрасли королевства пригласили к участию в отраслевых мероприятиях в Санкт-Петербурге.

25 апреля 2017 года

Виталий Целуйко: На промысле жизнь протекает интересно!

Добыча рыбы – это азарт, адреналин, необходимость постоянно быть в тонусе, в гуще событий, это не только тяжелый труд, но и особая, интересная жизнь, отмечает капитан-директор Виталий Целуйко.

Лента новостей

23 мая 2017 года

Проекты в статусе неприкасаемых

Снижение требований к заявителям, претендующим на получение инвестквот под строительство береговых заводов, ослабляет защиту национальных ресурсов от бесхозяйственного использования, отметили участники рабочей группы Совета Федерации.

РРПК займется крабом

В ходе аукциона «Русская рыбопромышленная компания» приобрела права на добычу трех видов краба в подзоне Приморье. В освоении нового валютоемкого объекта промысла руководство РРПК видит возможность для диверсификации бизнеса.

Конгресс рыбаков решили собрать в октябре

В этом году в Приморском крае вновь планируется провести Международный конгресс рыбаков. Ожидается, что мероприятие состоится во Владивостоке 5 и 6 октября.

Директора ТИНРО-Центра освободили под залог

Главе ТИНРО-Центра Льву Бочарову домашний арест в качестве меры пресечения заменили на залог в 2 млн рублей. Постановление принято Приморским краевым судом.

Авторы портовой стратегии указали на барьеры

В рамках развития морских терминалов для комплексного обслуживания рыбацкого флота нужно не только работать над портовой инфраструктурой, но и разумно снижать административные барьеры. Об этом говорится в профильной стратегии до 2030 г.

Квоты примеряют на новый срок

Сенаторы рекомендовали Минсельхозу и Росрыболовству обсудить с рыбаками подготовку проектов подзаконных актов, регламентирующих закрепление долей квот на предстоящий 15-летний период.

Сахалинскому агентству по рыболовству подберут главу

Правительство Сахалинской области объявило открытый отбор кандидатов на замещение вакантной должности руководителя регионального агентства по рыболовству.

Росрыболовство подсчитало доход от крабового аукциона

Торги по продаже долей квот на вылов краба пополнят госбюджет на 23 млрд рублей, оценили результаты в Федеральном агентстве по рыболовству. При этом суммарная начальная цена составляла около 1,5 млрд рублей.

Амуррыбвод завершил выпуски молоди кеты

Лососевые рыбоводные заводы ФГБУ «Амуррыбвод» завершили выпуски молоди осенней кеты. Всего за апрель и май в дикую природу отправили более 80,5 млн рыбок стандартной навески.

Уловы Магаданской области увеличил минтай

С января по апрель рыбаки Магаданской области добыли 22,5 тыс. тонн водных биоресурсов, на 29% превысив уровень 2016 г. Прибавку обеспечило успешное освоение минтая - 19,1 тыс. тонн (+37% к прошлогоднему показателю).

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Рыбная отрасль – драйвер роста экономики региона

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки могут готовить заявки

Все материалы

Интервью

Прокурор Сахалинской области Николай РЯБОВ

Прокурор Сахалинской области

Николай РЯБОВ

Работать нужно в правовом поле

Генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» Сергей ЛЕЛЮХИН

Генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом»

Сергей ЛЕЛЮХИН

Отрасль привыкает к биржевой торговле

Председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» Максим КОЗЛОВ

Председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области»

Максим КОЗЛОВ

На первом плане – подготовка к путине

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Сахалинской области Андрей КОВАЛЕНКО

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области

Андрей КОВАЛЕНКО

Повестка обсуждений для бизнеса и власти насыщенная

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Подзоне Приморье необходимы ресурсные исследования

Начальник управления аквакультуры Федерального агентства по рыболовству Виктор АШАРИН

Начальник управления аквакультуры Федерального агентства по рыболовству

Виктор АШАРИН

Росрыболовству удалось снять часть претензий рыбоводов

Все материалы

Крупным планом

Форум «Рыбная отрасль: юридические аспекты развития»

Юридический форум выработал рекомендации для отрасли

Сегодня Yantai Moon занимает более 60% внутреннего рынка по пищевому холоду и около 40% – по промышленному

Yantai Moon – 60 лет на рынке холодопроизводства

Все материалы

События

В столице Бельгии прошла 25-я выставка Seafood Expo Global / Seafood Processing Global

Брюссельские маршруты российского экспорта

В поселке Чныррах Хабаровского края весело отметили День корюшки

День корюшки удался на славу

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.