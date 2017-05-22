22 мая 2017 года

Новый локатор «Сармы» принес первый «улов»

Оперативная группа рыбоохраны «Сарма» провела первые рейды на Байкале. Задержать омулевых браконьеров помог скоростной катер с современным радиолокационным оборудованием.

Напомним, запрет на промышленную добычу эндемика озера Байкал - омуля - начнет действовать уже с середины года. Для рыбаков-любителей будут установлены ограничения по суточному вылову.

Для противодействия омулевым браконьерам Ангаро-Байкальское теруправление Росрыболовства осваивает современную технику и оборудование. Так, в мае оперативная группа ТУ «Сарма» установила радиолокационного оборудования на скоростной катер «Мастер 651» и провела несколько рейдов. Как сообщили Fishnews в пресс-службе управления, локатор позволяет определять местонахождение нарушителей на расстоянии 24 миль.

В результате «Сарма» задержала трех жителей поселка Истомино на лодке «Адмирал» с мотором «Ямаха-40». У них нашли четыре сети общей длиной 200 м и 20 штук омуля. От рыбоохраны не смогли уйти и трое местных из поселков Каменск и Кабанск на незарегистрированном катере «Амур» с мотором «Ямаха -115». При досмотре катера обнаружено охотничье ружье и 3,4 кг хариуса и омуля. Плавсредства, оружие, орудия лова и водные биоресурсы изъяты и будут направлены в суд для дальнейшей конфискации.

Fishnews